La Junta trasladará las consultas del Reina Sofía y de Castilla del Pino al nuevo edificio del Materno Infantil

Las obras del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil del Reina Sofía de Córdoba ya han comenzado y la Junta de Andalucía espera que los trabajos finalicen en octubre de 2025. Esta infraestructura permitirá prestar asistencia ambulatoria infantil y ginecológica, y a ella se trasladarán las consultas actuales repartidas ahora entre el Hospital Materno Infantil y el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino.

No obstante, este traslado no será instantáneo, sino que se ejecutará de forma progresiva para intentar que la mudanza no afecte a la programación asistencial. La directora gerente del hospital, Valle García, ha mostrado su satisfacción ante el inicio de las obras, ya que “se trata de un proyecto necesario, de ciudad y muy importante” para el Reina Sofía. Supondrá “un cambio sustancial en la atención ambulatoria de las mujeres, niños y adolescentes”, ha dicho.

Los espacios liberados en el Materno Infantil -más de 2.200 metros cuadrados- permitirán que el hospital planifique actuaciones de mejora que redunden en el incremento de la calidad asistencial, que se introduzca innovaciones y reformas que ofrezcan una modernización de sus infraestructuras, y un mayor número de consultas para adultos.

A este respecto, para la consejera de Salud y Consumo, Catalina Garcia, este nuevo edificio garantizará “el futuro del Hospital Reina Sofía porque supondrá su descongestión”, además de ser “un salto cualitativo y cuantitativo en la atención de los cordobeses”. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha señalado que “tras dos décadas apareciendo este proyecto en los presupuesto de la Junta, hoy, por fin, es una realidad”.

Distribución del edificio

El camino hasta llegar a hoy ha sido complicado tanto para las administraciones como para el propio hospital. La primera licitación se produjo en enero de 2019 y su adjudicación, en julio de ese año a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Construcción SA y Jícar SA. Sin embargo, en septiembre de 2020, y con tan solo un 2% de las obras realizado, la UTE canceló las obras sin autorización de la Junta. Así las cosas, en enero de este año salió a exposición pública la segunda licitación y este mes septiembre ha sido adjudicada a la UTE ACSA Obras e Infraestructuras SA Magtel Operaciones SLU.

La inversión de la Junta para llevar a cabo este proyecto ha sido superior a los 19 millones de euros. El edificio contará con 10.572 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. El acceso al edificio se realizará por la calle cubierta -San Alberto Magno- y en este nivel 0 se incluirá un amplio vestíbulo, el servicio de atención a la ciudadanía y cita previa, el área de rehabilitación infantil y la zona de consultas de la mujer. En el siguiente nivel, planta 1, se ubicarán la distintas especialidades de consultas pediátricas, que incluirá una zona de juegos y sala de lactancia, entre otros servicios. Entre ambas plantas se repartirán 71 consultas, lo que supone un incremento del 65% respecto a la disponibilidad actual, que es de 43 consultas.

Los dos últimos niveles, 2 y 3, sumarán 76 consultas más y su distribución va a ser similar a la de la planta 1, permitiendo dar respuesta a las necesidades futuras de la atención ambulatoria de la mujer y niños, convirtiéndose en un posible pulmón de crecimiento del complejo sanitario. Por último, la planta -1 quedará en bruto, ya que aquí se prevé alojar más de adelante la cafetería y otros servicios complementarios

El arquitecto Manuel Pérez ha explicado que este edificio estará separado unos 30 metros del de Consultas Externas de adultos. En ese espacio, que será de 30 metros por 30 metros, se hará “un vestíbulo, una zona para que puedan apearse personas con movilidad reducida y otra destinada al transporte público”. Para acceder a la calle cubierta, donde actualmente hay tráfico rodado, se colocarán un ascensor, una rampa y unas escaleras.

Sobre la circulación en esta calle, el ingeniero técnico del Reina Sofía, José Luis Gómez de Hita, ha explicado que la misma se verá afectada cuando las obras del edificio vayan ocupando el carril existente junto a la glorieta que da acceso a esta calle. Por tanto, llegado el momento y de manera provisional, la circulación en esa vía se modificará. Una vez construido el edificio, el tráfico volverá a la normalidad.

Diseño y vanguardia

El nuevo edificio tendrá una imagen moderna, tanto exterior como interior, contando para ello con soluciones constructivas y materiales similares a las del actual edificio de Consultas Externas, de modo que no se visualice como un añadido a los edificios actuales, sino que se integre en el conjunto. Además, el edificio discurrirá paralelo a la calle San Alberto Magno y se situará entre ésta y la calle interior cubierta del hospital, frente al actual edificio Materno-Infantil.

En cuanto a la arquitectura y construcción, el edificio cuenta con la máxima calificación energética (tanto en generación de emisiones como el uso de energía primaria no renovable). Dispondrá de luces ultravioletas que favorezcan la mejora de la calidad del aire, lámparas led de bajo consumo, así como la capacidad para la autoproducción de un 10% del consumo del edificio (gracias a las fotovoltaicas).

A estas características se suman otros aspectos que también contribuyen a la sostenibilidad del edificio, como los materiales de aislamiento (cerramientos, control acústico, etc.), además de los diferentes controles de automatización que garantizan los consumos mínimos (sensores temperatura, de presencia, etc.).