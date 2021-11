La Junta de Personal Docente rechaza la "privatización" del servicio de porteros del Ayuntamiento

La Junta de Personal Docente ha firmado un comunicado conjunto rechazando la "privatización" del servicio de porteros del Ayuntamiento de Córdoba. El comunicado está respaldado por las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF, Ustea, SIEP y ANPE.

El pasado mes de julio, el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, anunció en Pleno de la institución la intención de derivar a otros servicios municipales al personal del servicio de oorteros de colegios "al tiempo que este servicio será realizado por personas mediante contratos privados con Fundaciones y que tendrían como única función la vigilancia de los centros", arranca el comunicado.

"Las organizaciones sindicales que formamos parte de la Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Córdoba consideramos de forma unánime que es básica la función que desarrollan los porteros y porteras en los centros educativos de Infantil y Primaria, cualquier equipo directivo de un colegio y cualquier docente es consciente de que la buena marcha de un centro depende en buena medida del buen hacer de su portero o portera, igualmente las familias del alumnado valoran muy positivamente el trabajo de éste servicio", exponen.

Así, denuncian que desde hace años el Ayuntamiento de Córdoba "está desatendiendo éste servicio, a día de hoy varios centros siguen sin disponer de portero/a. Con esta nueva iniciativa, privatizadora, el Ayuntamiento pretende que el trabajo sea desarrollado por personal externo, limitando el desempeño a la apertura y cierre de puertas, dejando sin atención es resto de tareas y cometidos que el personal municipal realiza en estos espacios públicos educativos", exponen.

Estas organizaciones sindicales, representantes del profesorado de la provincia de Córdoba, tienen "la convicción de que deben existir Servicios Públicos de calidad y manifestamos nuestro rotundo rechazo a la privatización del Servicio de Porteros de colegios del Ayuntamiento de Córdoba".

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!