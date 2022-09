IU denuncia que la Gerencia “sufre el mayor colapso de su historia”

“Lo denunciado por el Colegio de Arquitectos es algo que ya veníamos anunciando hace mucho tiempo y es que la Gerencia Municipal de Urbanismo sufre el mayor colapso de su historia”, ha asegurado este jueves el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García.

“De enero a septiembre de este año se han concedido 443 licencias, lo que supone un descenso del 20% con respecto a 2018, año en el que IU estaba al frente de dicho organismo autónomo”, ha destacado, para señalar que “este 2022 no es un caso aislado ya que en estos años del PP el número de permisos concedidos es de 500 al año, por los más de 800 que se daban con IU en el mandato anterior”, ha agregado.

“Esto se suma a que en este año la Gerencia ha hecho 0 proyectos, que no ha habido absolutamente nada en cuanto al planeamiento urbanístico, que no se ha dado ni un punto de luz ni de agua en las parcelaciones, que no se ha legalizado ninguna parcelación”, expone el que fuera presidente de la Gerencia en el mandato anterior.

“Además, hay proyectos paralizados y en el cajón del alcalde, como San Agustín, Marrubial, Lepanto, y otros, como en el caso de la Normal de Magisterio, que lleva más de dos años cerrada al público. Sobre este edificio, desde IU vuelven a señalar que seguimos sin tener la documentación que acredite la correcta recepción de la obra, por lo que la vía de ir a Fiscalía se acerca”, añaden.

“Por el contrario, en 15 días este equipo de gobierno es capaz de hacer un contrato para regalar a la empresa Albor SL uno de los edificios públicos más grandes de la ciudad. Para algunas cosas se corre mucho y para otras cosas colapso absoluto y desinformación total. Este es el desastre que hoy tenemos en Urbanismo, que debería ser un motor de desarrollo económico y de empleo de nuestra ciudad”, ha concluido García.