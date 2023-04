'Hurtado te escucha': el banco móvil del candidato socialista a alcalde de Córdoba

Confesiones desde el banco. Algo así se ha imaginado el candidato socialista a la Alcaldía, Antonio Hurtado, que ha puesto en marcha la campaña Hurtado te escucha con la que va a recorrer la ciudad de Córdoba instalando un banco móvil con el que hablar con los vecinos de tú a tú.

La iniciativa ha arrancado esta semana, con el candidato animando una precampaña de las elecciones municipales a partir de un gesto tan sencillo como directo: situarse a pie de calle, de forma horizontal con los habitantes de la ciudad que aspira a gobernar. En un momento de reuniones con colectivos, típico de las semanas previas a los comicios, Hurtado ha querido ir un paso más allá y, desde lo simbólico, dar la voz a todo aquel que quiera acercársele a comentarle aspectos de la ciudad (o de otros asuntos).

El economista y diputado nacional del PSOE está siendo el candidato más activo en redes sociales en esta precampaña, con anuncios que han llegado a rozar lo rocambolesco (como su idea de recuperar el Palacio del Sur), y tras mantener casi dos centenares de reuniones con colectivos de Córdoba en los últimos meses.

Ahora, mientras ultima el programa electoral, ha abierto un proceso de escucha horizontal que le va a llevar a recorrer la ciudad instalando su banco para escuchar los vecinos. “Si me he reunido con colectivos, ahora me voy a dedicar a las personas a título individual”, ha señalado el candidato socialista, que resalta que, con Hurtado te escucha, los vecinos van a poder dirigirse a él “sin cita previa”.

De momento, el banco ya se ha instalado en el Mercadillo de la Ladera,en la Ronda del Marrubial y en el Bulevar del Gran Capitán, donde Hurtado ha estado departiendo con los vecinos de la ciudad, ofreciendo las primeras instantáneas de su particular oficina de campaña.