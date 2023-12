¿Has perdido un patinete eléctrico, una tablet, el móvil o las llaves? Pueden estar en manos de la Policía Local

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publica la relación de objetos perdidos que durante el pasado mes de noviembre han llegado hasta la Jefatura de la Policía Local y que no han encontrado aún a su dueño.

Entre los objetos perdidos se hallan tres patinetes eléctricos, dos tablet, una bicicleta y hasta diez teléfonos móviles. La relación también incluye 17 documentos DNI, seis permisos de conducir, 11 tarjetas personales, un pasaporte, tres documentos de vehículos, hasta 18 monederos y carteras y un bolso.

También se busca al dueño de una carpeta, una pulsera de actividad, una cadena de joyería, numerosas llaves y un paquete de reparto.

Se hace pública la relación de bienes muebles depositados en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local desde el 1 al 30 de noviembre, toda vez que de las gestiones realizadas hasta el día de la fecha no ha sido posible localizar a los/as propietarios de los objetos.

Dichos bienes podrán ser reclamados y entregados a quienes acrediten ser sus dueños/as en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local, sita en la Avenida de los Custodios 1, en días hábiles, en horario de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

La titularidad del objeto reclamado podrá acreditarse por cualquier medio admitido en derecho, y en ausencia de título, se exigirá dar detalle del bien que a juicio del responsable de la oficina de Objetos Perdidos sean suficientes para presumir la propiedad.

Con carácter previo a la entrega, podrá exigirse la satisfacción del premio establecido en el artículo 616 del Código Civil a la persona que hizo entrega del hallazgo, y en su caso, de los gastos originados.

Si superado el tiempo de dos años, a contar a partir del segundo domingo de esta publicación en el tablón de edictos, ninguna persona acreditara la propiedad del bien, tal como dispone el artículo 615 del Código Civil se adjudicará a quién lo hubiese hallado, previo pago de los gastos originados. En ausencia de persona que reclame el bien, ni como propietario/a ni como hallador/a, el Ayuntamiento podrá declararlo de titularidad municipal por ocupación, artículo 610 del Código Civil.

En el supuesto de cosas muebles que no pudieran conservarse sin deterioro o sin constituir gastos que disminuyan notablemente su valor, transcurridos ocho días tras la publicación, la cosa hallada podrá venderse en pública subasta y se depositará su precio.

