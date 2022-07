Podemos estudiará llevar a Fiscalía la concesión de la licencia del nuevo campo de golf en Córdoba

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba ha avanzado que seguirán requiriendo la información que el gobierno municipal aún no les ha llego a llegar sobre el nuevo campo de golf cerca de Medina Azahara para el que Urbanismo ha concedido licencia y, de seguir sin tenerla, estudiarán acudir a la Fiscalía por esa obstrucción en el acceso a la información y también ante las presuntas “irregularidades” que hasta ahora han detectado en la documentación sobre este proyecto.

En rueda de prensa, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha afirmado que “por supuesto iremos a Fiscalía a reclamar nuestro derecho de que se nos dé esa información, como concejales, no se nos puede estar tonteando y mareando durante meses” y ha añadido que, “si pudiésemos demostrar que hay irregularidades manifiestas, también iríamos a Fiscalía. Es nuestra obligación como oposición y como ciudadanos concienciados”.

Podemos se opuso a la concesión de la licencia por parte de Urbanismo el pasado mes de mayo -junto a IU-, por no tener la información requerida sobre el proyecto y señalar que se trata de unas instalaciones que requieren gran cantidad de agua para su mantenimiento, en un momento de emergencia climática y solo para uso de ocio, cuando actualmente “ese agua la necesitan los árboles de la ciudad o no estamos pudiendo baldear las calles por la sequía”.

Pedrajas ha expuesto que, después de consultar el expediente sobre el proyecto del campo de golf al que se ha concendido licencia y reclamar más información que no se le ofreció entonces en Urbanismo, en esta semana se le ha remitido más documentación en la que, sin embargo, siguen faltando informes y requisitos a su juicio “indispensables” para conceder la licencia.

Ha explicado que aún no han podido acceder a conocer el informe arqueológico por un error en el código telemático de acceso. De otro lado, el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) autoriza a la empresa del campo de golf a tener un pozo, señalando sus dimensiones “pero no dice cuántos metros cúbicos se autoriza a extraer”. Y añade que “otra irregularidad, no se dice si está construido o se va a construir, solo que se autoriza, pero sin tener el caudal extracción”. La autorización para construir el pozo por parte de la CHG era de 12 meses desde junio de 2019, luego para construirlo hasta junio de 2020. “No nos consta que esté hecho. Si se ha hecho en esas fechas, no tenía el informe arqueológico preceptivo porque este tiene fecha de 2022. Y si se ha hecho después, que no nos consta, ya no están autorizados para haberlo hecho”, denuncia Pedrajas.

Por ello, denuncia que Urbanismo “está dando la licencia sin cumplir otro de los requisitos fundamentales que es que tengan la captación de agua garantizada”. Añade que no hay ningún documento sobre la comunidad de regantes al respecto, porque la captación de agua se basa en el pozo.

Podemos denuncia que la empresa tampoco ha presentado aún el estudio de seguridad y salud, para lo que tiene un plazo de un año. Advierte que “la obra no podrá empezar sin ese documento”.

Asimismo, sobre el informe requerido a Emacsa por el suministro de agua que debe tener garantizado el proyecto, Podemos señala que aún no tiene dicho informe y recuerda que las licencias se otorgan cuando están garantizados los suministros para las instalaciones. “Solo ha demostrado que tiene electricidad. Todo lo demás no lo ha podido demostrar”, ha asegurado Pedrajas. “¿Cómo se puede dar una licencia de obra en estas condiciones?”. ha cuestionado.

Hay que recordar que en mayo pasado, la comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobó la construcción de un campo de golf -Centro Deportivo Casilla del Aire- en los alrededores de Medina Azahara, decisión que ya entonces denunció Podemos y a la que se opuso, junto a IU. Este campo de golf tendrá 9 hoyos, ampliable a 18, una casa club de 750 metros cuadrados y un aparcamiento de hasta 100 vehículos.

Desde entonces, Podemos ha reclamado la información completa del expediente y se ha posicionado contra este proyecto, donde tiene el apoyo de Ecologistas en Acción y la Plataforma A Desalambrar, entre otros colectivos. Considera el nuevo campo de golf como “un atentado ecológico” y anima “a la población cordobesa a que se rebelen contra este tipo de acciones, para exigir nuestros derechos, derecho de salubridad y derecho de salud del medio ambiente”.

Antes del Pleno del Ayuntamiento de este jueves 14 de julio, un grupo de integrantes de dichos colectivos y a título particular han protestado contra la construcción del campo de golf y en defensa del cuidado del agua como un bien escaso en Córdoba. Durante el Pleno han estado presentes en el Consistorio.