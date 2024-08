El espectáculo navideño en Cruz Conde volverá a ser un medio arco con música de Mariah Carey

Aunque el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba sopesó renovar el espectáculo navideño de la calle Cruz Conde, el nuevo contrato se va a parecer mucho a los anteriores. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Córdoba se ha vuelto a inclinar, nuevamente, por la oferta presentada por la pontanesa Iluminaciones Ximénez. Y la propuesta ganadora se parece mucho a lo que se viene ofreciendo desde el año 2019.

El contrato, que se firmará en breve para los próximos dos años por un presupuesto de 1,2 millones de euros, prevé la instalación de un arco de medio punto (no cabe otro sistema), que integrará a los magnolios y que consistirá en estrellas de Navidad iluminadas.

Para el show que han denominado Lluvia de estrellas, se han seleccionado una serie de cinco piezas musicales, con clara alusión a las fiestas navideñas. Así, se encuentran piezas clásicas como All I want for Christmass de Maríah Carey, y cuatro más que no han sido desveladas, entre las que hay villancicos, según la oferta presentada.

El medio arco estará compuesto por unas estrellas “iluminadas en colores cálidos y dotados de filtros dicroicos, es decir, un filtro de color que se utiliza para seleccionar el paso de luz en una pequeña gama de colores y reflejar la luz de un color particular, buscando deslumbrar y mantener la atención. Entre cada arco, cuelgan estrellas más pequeñas, de unos dos metros de altura, para crear la sensación de uns llevia de estrellas que cae a lo largo de toda la calle”, detalla la propuesta, que ha ganado el concurso y que probablemente será la que sea adjudicada.

El diseño actual se repite desde el año 2019 en el centro de Córdoba, un juego de luces y sonido, donde las luces Led brillan al ritmo de música navideña.