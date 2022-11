Empresarios afectados por el tercer caso Infraestructuras anuncian que acudirán a los tribunales

Una decena de personas, empleados y propietarios de unas diez empresas que trabajan para la Unidad de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba han acudido este martes a la sede de este área para intentar contactar con algún responsable buscando obtener información sobre los contratos y facturas que están siendo objeto de una nueva investigación policial y por parte de la Asesoría Jurídica municipal.

Se trata del llamado tercer 'caso Infraestructuras', que investiga más de 200 expedientes presuntamente irregulares detectados en la unidad de Mantenimiento en septiembre de 2022 y en la que el Ayuntamiento supuestamente habría detectado facturas pendientes de pago, aunque con dudas de que se hayan llevado a cabo realmente los servicios y prestaciones por los que se ha facturado.

El portavoz de un grupo de empresas afectadas por el tercer 'caso Infraestructuras', David Sánchez (propietario de la empresa Dadecor), ha explicado a este periódico que se sienten “rehenes de una situación que no comprendemos”, y que no se les atiende. En la Delegación de Infraestructuras niegan totalmente que no se les esté atendiendo.

“Llevamos detrás de ellos varios meses, vemos en prensa información. Somos empresas que hemos realizado trabajos con su correspondiente documentación, que evidencia la legalidad de los mismos. ”Nos hemos enterado de todo por la prensa y además estamos leyendo información que es falsa, porque lo que no se está diciendo es que tenemos facturas en orden sin cobrar desde el año pasado, y con toda la documentación que acredita que los trabajos están hechos y son legales“, explica Sánchez.

Facturas que desaparecen

Siempre según su relato, las empresas implicadas en este tercer caso, destapado desde el propio Ayuntamiento hace unas semanas, han venido presentando las facturas en la herramienta electrónica habilitada por el Ayuntamiento, sin modificar nada, aunque detectando por su parte algunas cuestiones irregulares. “Hemos visto cómo subimos las facturas por la línea que corresponde y desaparecen después por motivos que desconocemos”, señala el propietario de Dadecor.

En cualquier caso, lo que afirman estos empresarios es que nadie les ha comunicado nada sobre estos expedientes, cuyo pago ahora está en el aire, y que se suma a otros antiguos que aún no se han cobrado. “La situación es insostenible, tenemos trabajadores, proveedores, impuestos que pagar, y el tiempo sigue corriendo mientras nos están mareando. Ya hay algunas empresas que empiezan a plantearse despidos”, señala el portavoz de este colectivo.

En este ámbito, pide a los responsables de Infraestructuras y Alcaldía que los dejen fuera de “juegos políticos”. “Nosotros sólo queremos cobrar por los trabajos realizados. Pero no nos atiende nadie, no nos contesta nadie, nadie se reúne con nosotros”, señala.

Por todo ello, han anunciado su intención de tomar “acciones legales encaminadas a cobrar las facturas”, al tiempo que se ponen a disposición de la investigación. “No se puede hacer pagar a las empresas por las cosas anormales de las que nos enteramos por la prensa y por los juegos políticos de unos y otros”, ha concluido Sánchez.

Infraestructuras asegura que se atiende y se responde a todo el mundo

Por su parte, fuentes de la Delegación de Infraestructuras han remarcado que este martes “nadie ha entrado a solicitar una entrevista a la delegación”, donde estaban tanto el secretario general como el concejal delegado, Antonio Álvarez. En cualquier caso, las fuentes consultadas señalan que en Infraestructuras “se ha atendido a todo el mundo que ha venido, tanto presencialmente como telefónicamente”.

“Quien ha solicitado cita se le atiende y se seguirá haciendo”, han sostenido desde este área, donde reconocen que hay facturas sin pagar, que en su mayoría cuentan con “reparo de intervención por diversas vicisitudes”.