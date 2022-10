Emacsa licita por 4,5 millones la limpieza e inspección de la red de alcantarillado de Córdoba

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ha licitado el contrato para la limpieza e inspección de las redes de alcantarillado, imbornales e instalaciones de la propia empresa en Córdoba, por un valor estimado de 4.530.458,43 euros para tres años.

Según consta en el pliego de licitación en la Plataforma de Contratación, las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas a Emacsa hasta el 12 de diciembre de 2022.

Los trabajos incluidos en el contrato que se va a adjudicar incluyen los siguientes aspectos, que deberán ser ejecutados por el adjudicatario: limpieza e inspección sistemática de colectores de alcantarillado; limpieza e inspección sistemática de imbornales; limpieza e inspección de bombeos, aliviaderos, puntos de desbordamiento, fuentes e instalaciones de aguas residuales y pluviales; limpieza e inspección de depósitos, tuberías e instalaciones de abastecimiento; limpieza e inspección de redes de alcantarillado e imbornales por avisos, incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo, refuerzo, toma de datos de redes, prevención y subsanación ante eventos meteorológicos. Y otros trabajos de mantenimiento, inspección o limpieza requeridos por Emacsa, que puedan ser realizado con los medios solicitados para el contrato y conforme con el mismo.

No es objeto de este pliego la recepción de avisos de incidencias del ciudadano ni la evaluación inicial de los trabajos a efectuar. Emacsa, en base a la planificación de limpiezas y mantenimientos, la recepción de avisos recibidos, las inspecciones e identificación de posibles incidencias realizadas por Emacsa o por otras empresas), encargará aquellos trabajos que considere conveniente su ejecución con el contrato, según consta en el pliego del contrato.

La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de limpieza de colectores e imbornales, equipos de inspección y cualquier otra maquinaria o equipo necesarios para la para la correcta ejecución técnica y en plazo de los trabajos que se licitan. El adjudicatario contará con los medios de transporte suficientes y adecuados para la movilidad del personal y el transporte de material, y maquinaria para la correcta ejecución de las incidencias. El pliego detalla los equipos necesarios de los que debe disponer la empresa que opte al contrato.

