La dirección andaluza de Podemos designará la gestora del partido en Córdoba

La dirección en Andalucía de Podemos será la encargada de designar a la gestora que debe hacerse cargo del partido morado en Córdoba después de que hayan presentado su dimisión las direcciones local y provincial. Tras esta renuncia en bloque, será una gestora la que dirija a la formación en Córdoba capital y provincia de aquí a las elecciones municipales de mayo de 2023.

Según han confirmado a este periódico desde la Secretaría de Comunicación de Podemos Andalucía, la gestora del partido en Córdoba será designada por la Secretaría de Organización andaluza y será “un equipo gestor que coordina temporalmente, acompaña la acción política y cesa en cuanto se pueda abrir el proceso de renovación de órganos”, tras las elecciones municipales.

En ese sentido, insisten en que “la gestora se nombra desde Andalucía” y el proceso para designarla “se abrirá en cuanto se pueda”, de manera que tome el relevo para dirigir al partido ante el escenario electoral, con una función de “coordinar la acción política en el territorio y hacer la transición” hasta que se puedan elegir de nuevo los órganos del partido.

De hecho, el proceso que ahora en octubre se abre en Podemos -en Córdoba y el resto del país- será el de las primarias de cara a las elecciones municipales, para elegir a sus candidatos a los distintos ayuntamientos. A estas primarias se puede presentar cualquier persona inscrita en Podemos en el municipio para el que se elija la candidatura.

Podemos Andalucía acaba de celebrar la conferencia municipalista donde se ha debatido el programa marco, estrategia y política de alianzas, llegando a la conclusión que “el nombre Podemos es necesario que esté presente en la marca y la papeleta de voto”. Argumentan que así se quiere “evitar que ocurra de nuevo lo del 19J -pasadas elecciones andaluzas- dónde mucha gente buscaba la papeleta de Podemos”, cuya marca no aparecía dentro de la confluencia Por Andalucía.

“Esto no significa ir sólos. Estamos abiertos a hablar con la sociedad civil, con movimientos y colectivos y también con partidos”, aseguran desde la dirección andaluza de Podemos.

