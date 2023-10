La diferencia de renta entre barrios en Córdoba es cada vez mayor

La diferencia de renta entre los barrios en la ciudad de Córdoba cada vez es mayor. Este miércoles, la Agencia Tributaria difundió los datos de la renta disponible por cada código postal. De esta forma se puede observar cómo es la concentración de la riqueza en cada uno de los principales distritos de España.

En una ciudad como Córdoba, la diferencia entre lo que ha crecido la renta en El Brillante o lo que aumenta en el Sector Sur es cada vez mayor, según este último informe. Solo en el último año, la renta en El Brillante ha aumentado en 2.305 euros, en números brutos. Ahora es de 43.153 euros, según los últimos datos disponibles, que corresponden al ejercicio del 2021. En cambio, en el Sector Sur-Guadalquivir el aumento es de 904 euros. Así, la renta media es de 18.619 euros. La diferencia es de más del doble, según los datos disponibles.

Pero los ricos cordobeses no lo son tanto. El Brillante es el distrito número 78 en renta media en toda España, a pesar de la gran diferencia que mantiene con otros barrios de la ciudad. El segundo barrio más rico de la ciudad de Córdoba es el de la zona centro, que incluye a la avenida de América, con una renta media de 41.049 euros. Por encima de 35.000 euros estarían en la zona de la Catedral-San Francisco y por encima de 33.000 euros en San Lorenzo-Ollerías-Santa Marina.

En el furgón de cola, poco mejor que el Sector Sur, está Villarrubia, con algo más de 20.000 euros, y Fray Albino, que no llega a los 21.000 euros. En números algo mejores se mueve la Fuensanta-Arcángel, en 22.000 euros Alcolea y algo mejor el distrito Levante.

En cuanto al aumento de renta, donde más ha crecido en un año ha sido en la zona centro, en más de 3.000 euros, seguida de la Catedral-San Francisco, en 2.800 euros. Y donde menos crece la renta es en Villarrubia, con apenas 532 euros de diferencia, Fray Albino, con 644 euros, y Valdeolleros-Huerta de la Reina, con menos de 700 euros de diferencia.

La distribución territorial de la población en España se caracteriza (como en muchos otros países) por la coexistencia de una elevada concentración en unos pocos grandes núcleos urbanos y una diseminación en núcleos rurales muy numerosos de grupos reducidos de habitantes. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de disponer para los primeros de información con mayor definición territorial, ya que la renta media puede ser muy distinta entre los diferentes barrios de un gran municipio.

La selección de los municipios se ha hecho según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno de ellos: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes según el Censo de Población), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF en el ejercicio fiscal) y renta bruta total (tener una renta bruta agregada superior a los 2.200 millones de euros). En la mayoría de los casos los tres criterios se cumplen simultáneamente, pero hay unos pocos casos en los que es válido solo alguno de ellos.

