Las detecciones de tumores cancerígenos disminuyeron un 17% en Andalucía durante la pandemia

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha presentado este lunes el documento Viaje del paciente oncológico en el nuevo entorno COVID-19 junto con el director general de Merck, fabricante multinacional de productos farmacéuticos, químicos, y de biotecnología, en España, Miguel Fernández. En este informe se recogen líneas de actuación en esta enfermedad durante este periodo y mejoras de cara al futuro en torno al cáncer, la segunda causa de muerte según la OMS, para los pacientes y sanitarios.

Aguirre ha hecho un breve recordatorio de la actuación de la Junta durante el año y medio de pandemia. A pesar del cierre hospitalario que se produjo en la primera ola, ha señalado que se mantuvieron los "medio diagnósticos" y la asistencia quirúrgica oncológica a la que se le dio "una prioridad absoluta". Tras la primera ola, se desarrollaron planes de contingencia de los hospitales, y "a nivel que subía el nivel de covid", aunque disminuyera la asistencia quirúrgica, "se continuaba con la oncológica".

Debido a estas actuaciones, durante la pandemia se ha disminuido en un 17% el diagnóstico de cáncer previsto en Andalucía, lo que "no significa que no lo hubiera, si no que no lo diagnosticamos". A nivel Europeo ha disminuido un 25% y un 50% a nivel del resto de comunidades autónomas. Esto llama "a un punto de reflexión", volcado en el documento presentado donde se abarcan ámbitos de mejora, se recoge "dónde se ha fallado y que se puede mejorar". El consejero ha destacado la telefarmacia como uno de los ámbitos que han mejorado y que se mantendrán, "ámbito básico" durante la pandemia y que "ha venido para quedarse".

Desde Merck, Fernández, ha señalado que tienen puesto el foco en "abordar las necesidades no cubiertas de los pacientes con cáncer ofreciendo terapias diferenciadores que supongan un punto de inflexión" para estos. Gracias a la tecnología, ha resaltado, en las últimas décadas la mortalidad por esta enfermedad se ha visto reducida en un uno por ciento. Según los datos ofrecidos, "entre 95 y 2021 supervivencia es del 40% y a finales de 2022 esperan que sean del 65%". Además, ha señalado que "este año se estima que se alcance los 280.000 tumores detectados en España".

Este año, según ha explicado el director de la empresa alemana, se estima que se alcance los 280.000 tumores detectados en España, "cifras que ponen de manifiesto retos en financiación y mejora al acceso a tratamiento en el país", ha indicado Fernández. El informe presentado es el resultado de "una profunda reflexión y diálogo" en el que "en todo momento se ha tenido en cuenta la visión de la experiencia de los pacientes".

Por último, el director general de Merck ha expuesto que la empresa tiene como propósito común "mejorar el bienestar integral de los pacientes". Por ello, ofrecen opciones más ajustadas a las necesidades del paciente y no como anteriormente con una terapia para todos. Además, buscan "facilitar la toma decisiones de los profesionales de la salud" con terapias dirigidas, biomarcadores y tecnología analítica "para ofrecer una respuesta especializada".