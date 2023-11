Denuncian las “guardias obligadas” a médicos de Atención Primaria y de Urgencias en Córdoba

Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba se han concentrado este viernes ante las puertas del centro de salud Córdoba Centro como muestra de rechazo a la destitución del director de este centro, motivada por su adhesión a las reivindicaciones de un grupo de profesionales médicos afectados, así como contra las decisiones que la gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir está tomando respecto a las guardias obligadas a médicos de Atención Primaria en los servicios de Urgencias y viceversa.

La concentración, además, se produce después de conocerse las largas listas de espera para Atención Primaria y “ciertamente muy alarmantes” para pruebas diagnósticas y operaciones en la Sanidad Pública, y de un “plan de choque” anunciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para reducir estas listas mediante la derivación de pacientes a la sanidad privada, para lo que la Junta aprobó recientemente una partida de 734 millones de euros. A la concentración se ha unido numeroso personal sanitario de este centro de salud, a pesar de que el nuevo director del centro había programado, para la misma hora, una reunión de médicos a la que habría insistido que era obligatoria la asistencia.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha condenado “tajantemente” la destitución del director del centro de salud, “fruto de unas formas despóticas y dictatoriales”, y ha denunciado que, “tras una reunión reciente, la gerencia del Distrito Córdoba-Guadalquivir ha comunicado que hará a los médicos una formación de tres cursos de formación en cinco horas, algo que es muy poco para que estos profesionales puedan hacer un reciclaje de todo lo que conlleva hacer en este tipo de guardias tras más de 20 años de trabajo exclusivo, en muchos casos, en Atención Primaria”.

Heredia ha insistido, asimismo, en “la necesidad de conocer, debido a este cambio en los horarios del personal médico por la obligación de hacer estas guardias y por motivos de conciliación familiar, qué turnos se van a dar para las próximas fechas de Navidad, y si el distrito va a tener en cuenta las necesidades de estos profesionales, consultando con ellos, o se van a imponer, como está siendo habitual, porque aún no nos han informado al respecto”.

El delegado de CCOO y responsable de Atención Primaria, José Antonio Prados, ha recalcado que “la situación está llegando a un punto insostenible; las actitudes despóticas que tiene este gerente y esta Gerencia están maltratando a los profesionales” y recordó que Gregorio Nogales, el que fuera director del centro de salud Centro Córdoba durante décadas, destituido recientemente por defender a la plantilla del centro ante los abusos del Distrito Córdoba-Guadalquivir, “era una persona muy querida, que incluso llegó la hora de la jubilación y decidió quedarse ante la situación tremenda de sobrecarga asistencial”. Se trata “del único director de los centros de salud de Córdoba que ha defendido a sus trabajadores porque entiende que estas medidas que está tomando el distrito no son buenas ni para los trabajadores y trabajadoras ni para los y las usuarias, se le cesa. Estas son actitudes que no son propias del siglo XXI, son actitudes autocráticas que no tienen sentido en una sociedad como la nuestra”.

La secretaria de Sanidad de UGT SP ha recordado “los grandes perjuicios que sobre la asistencia a usuarios representa la imposición de la Gerencia del Distrito Córdoba-Guadalquivir ya que, por ley, los médicos que salgan de un servicio de Urgencias por la mañana no pueden incorporarse a sus puestos hasta el día siguiente, por lo que la atención a sus pacientes debe realizarla otro profesional”. Esto “provoca que los usuarios no sepan qué médico les va a atender cuando van a su cita, perdiendo la confianza que sí tienen depositada en su profesional de cabecera que, en muchos casos, recordamos, ha sido elegido libremente por el propio usuario, afectando a la calidad asistencial”. Finalmente, Heredia ha señalado que, “desde hace cinco años, se obliga a celadores conductores y administrativos, atención continuada en turnos de fines de semana sin que se les esté abonando como sí ocurre con el resto de categorías, creando un agravio comparativo que entendemos no se ajusta a lo que estos trabajadores de lo público merecen”.

Para el responsable de CCOO, las medidas que está adoptando el distrito tienen “un criterio economicista, igual que están obligando a los celadores y administrativos a doblar por la tarde cuando hay muchísimos celadores y auxiliares administrativos en las bolsas de empleo, igual quieren hacer con los y las médicos” pero “no pueden esconderse en que no hay médicos. Los médicos no están en Córdoba porque están en otro sitio. En los últimos cinco años se han ido más de 100 especialistas que se han formado en Córdoba. Ellos pensaban que cogiendo a la gente de Urgencias y poniéndolos en los centros de salud iban a cubrir plazas de los centros de salud, pero están cogiendo a personas que ya están súper sobrecargadas, que tienen hasta 50 y 60 pacientes y encima les pones guardias por las tardes y les obligas a hacer guardias los sábados. Los médicos, o se van a otros distritos, donde tienen guardias más sencillas, o se jubilan antes de tiempo y los residentes se van a seguir yendo porque no se les trata bien. El problema no solo son las condiciones sino el maltrato, la falta de respeto que hay desde esta Gerencia”, ha remarcado.