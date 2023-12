Denuncian la existencia de seis construcciones usurpando suelo público en el arroyo Pedroche

Ecologistas en Acción y la plataforma A Desalambrar han denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la existencia de hasta seis construcciones que usurpan suelo del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de paso del arroyo Pedroche en Córdoba capital.

Los colectivos ambientalistas han presentado ante la CHG un informe completo con datos de las construcciones, su ubicación y fotografías, para que sean objeto de estudio por parte del organismo de cuenca, al que le piden que “actúe recuperando el terreno público usurpado y liberando la servidumbre de paso afectada, eliminando toda construcción que esté fuera de la normativa”.

El documento, al que ha tenido acceso Cordópolis, indica que las “ocupaciones del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de paso del arroyo Pedroche” se han constatado en el entorno del Puente del Ferrocarril.

Así, se explica que “se ha detectado la existencia de una extensa área del Arroyo Pedroche y una pequeña porción del Arroyo de la Palomera junto a la desembocadura del Arroyo Pedroche, en que tanto el dominio público hidráulico como la zona de servidumbre están usurpadas por cerramientos diversos. La longitud del tramo usurpado es de más de 600 metros”.

Allí se cuentan seis construcciones en suelo público presuntamente usurpado: “Cuatro de estas ocupaciones ya llevan algunos años, pero dos son muy recientes, lo que indica que el fenómeno va a más y por tanto si no se detiene puede continuar la usurpación de dominio público”, advierten.

De las construcciones antiguas, anteriores a 2021, se han identificado cuatro áreas de usurpación: una parcela entre el arroyo Pedroche y La Palomera, justo debajo del puente del ferrocarril. En esta parcela hay una edificación y una piscina, teniendo un puente sobre el arroyo de La Palomera, y cerrando el domino público de ambos arroyos.

Descendiendo hacia el sur, por la margen izquierda del Arroyo Pedroche, continúa el cerramiento, con tres huertos donde hay algunas construcciones que pueden ser invernaderos.

Ecologistas en Acción y la plataforma A Desalambrar denuncian que, en el entorno de estas ocupaciones antiguas, se ha producido en el año 2023 dos ocupaciones más, una más al norte, en la margen derecha del arroyo Pedroche, que ocupa un amplio terreno que corta la servidumbre y posiblemente el dominio público del arroyo; y otra entre dos de las ya existentes, un terreno que hasta hace poco estaba libre, ocupando servidumbre y dominio público, y además ocupando el Molino de Don Marcos.

En el extenso informe que acompaña la denuncia, se detallan las construcciones, su ubicación y se muestra un extenso reportaje fotográfico en donde se documenta el momento en que se producen las ocupaciones de los terrenos y dichas construcciones.

Así, sobre la parcela entre el arroyo de La Palomera y el arroyo Pedroche, se da cuenta de que se trata de una parcela que se sitúa justo en la desembocadura del primero en el segundo, casi debajo del Puente del Ferrocarril. “Está totalmente vallada, cortando por tanto el dominio público hidráulico como la zona de servidumbre de ambos arroyos, tanto el de la Palomera como el del Pedroche. Tiene un puentecillo que atraviesa el Arroyo de la Palomera”.

Se advierte que, según el PGOU de 2001, ese suelo está catalogado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, Palomera y entorno del Arroyo Pedroche. Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, es un espacio con la categoría “Espacios Forestales de Interés Recreativo”.

Tiene construidas una edificación y una piscina. Ambos elementos están tan cerca de los dos arroyos que están en su zona de servidumbre y en el propio dominio público. En la fotografía aérea del año 1991 no se aprecia ninguna edificación, estando la parcela con una vegetación muy densa. En el año 1995 sí aparece la zona más limpia de vegetación, y una construcción, no estando muy claro si también está construida la piscina. Algo más claro aparece en 1996, y en el año 2002 sí que se aprecia también la piscina.

Sobre los huertos e invernaderos de la margen izquierda del arroyo Pedroche, se explica que cuentan con infraestructuras de plásticos, ocupando la zona de servidumbre y posiblemente el propio dominio público hidráulico. Con la parcela anterior componen una zona vallada continua. Estos huertos no aparecen recogidos en el Catastro.

Según el PGOU de 2001 el suelo está catalogado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, Palomera y entorno del Arroyo Pedroche. Según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Córdoba, es un espacio con la categoría “Espacios Forestales de Interés Recreativo”.

Desde el año 2013 se aprecia en las vistas aéreas una estructura que parece corresponderse con algo parecido a un invernadero. En el segundo, a continuación del anterior, se aprecian varios cerramientos de plástico. Junto al anterior forman una superficie continúa ocupada, aunque parece separada por una cerca. El tercer huerto está separado del anterior por el espacio donde están las ruinas del Molino de Don Marcos. Se observan varios elementos que no están presentes siempre. En la foto que se adjunta se ve la puerta de entrada.

Estas ocupaciones constan de una parcela que ocupa el Molino de Don Marcos y que estaba libre hasta el año 2023, aseguran los denunciantes. “Ahora está cerrada por una fuerte empalizada y ocupada por huertos y chabolas”.

Asimismo, hay otra parcela que ocupa una alberca, con varias construcciones precarias y ocupa dicha alberca que existía de antiguo. Está ocupando la servidumbre de paso y el dominio público hidráulico del arroyo Pedroche.

