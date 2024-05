Denuncian el corte de suministro de luz y agua en el colegio La Aduana durante varios días

El sindicato UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba ha denunciado la situación que atraviesa el CEIP La Aduana de Córdoba, tras un corte de luz que se produjo el pasado sábado y que, después de cuatro días, “mantiene al centro sin suministro”.

Según señaló el sindicato, la falta de luz habría provocado que el sistema dispensa agua corriente al centro tampoco funcione, ocasionando la falta de este elemento para el trabajo en cocina o en la limpieza, así como los equipos informáticos o las pizarras digitales, entre otros.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, según fuentes del centro, la empresa Endesa realizó un corte de suministro en la zona, afectando a diversas parcelas. Sin embargo, para el reenganche de suministro, señalan, la empresa exige el certificado de una empresa que verifique que las instalaciones reúnen los requisitos para poder disponer del servicio.

Estos hechos habrían afectado al desarrollo de cualquier actividad educativa que requiera de energía eléctrica como el trabajo con equipos informáticos y, de forma muy especial, denuncian desde UGT SP, en el servicio de cocina encargada de alimentar a unos 260 alumnos. La situación, según señalan fuentes del CEIP, en la cocina, sería especialmente dramática, ya que todos los alimentos que se encontraban conservados en frigorífico o congeladores habrían tenido que ser tirados a la basura al haberse echado a perder.

Según señalan estas fuentes, en el día de ayer, a pesar de no disponer ni del agua necesaria para la limpieza e higienización necesarias, el equipo de cocina salvó la situación usando agua embotellada, cocinando a la plancha en los fogones y sirviendo las comidas en platos desechables. Sin embargo, señalan, la cubertería quedó sin poder ser limpiada y la situación, al perdurar al día de hoy, ha obligado a contratar un servicio externo de catering para evitar los peligros, señalan, “que podrían poner en riesgo la salud del alumnado, al no contar con las medidas de higiene y salubridad mínimas exigibles en un servicio de cocina, cayendo la responsabilidad en un equipo de cocina que no está dispuesto a asumir este riesgo sobre los menores”.

Desde la dirección del centro informaron a UGT que el Ayuntamiento de Córdoba se puso ayer a trabajar en la solución de este problema y que, probablemente, ya habrían mandado el certificado requerido por la empresa de suministro aunque, según indicaron, lo más probable es que el problema no quede solucionado a día de hoy.

Desde UGT SP Córdoba, el secretario de Organización de la sección sindical de Educación, Paco Gómez, lamentó que esta situación pueda producirse, “poniendo en juego la salud del alumnado y el correcto funcionamiento de un centro educativo que requiere de este suministro no sólo para la elaboración con las mínimas medidas de seguridad e higiene de la comida, sino incluso para el correcto funcionamiento del centro” y exigió que, “ante estas situaciones que afectan a servicios esenciales, exista un protocolo de solución que evite estas esperas y perjuicios para alumnado y trabajadores”.

Por su parte, el secretario de Enseñanza de UGT SP Córdoba, Juan Carlos Varo, criticó seriamente “la actitud de una empresa como Endesa, que es capaz de dejar a un centro escolar sin suministro eléctrico ni agua, produciendo unas condiciones precarias en las que el alumnado no puede recibir sus clases con normalidad por la falta de funcionamiento de pizarras digitales o equipos informáticos, en unas fechas en las que se puede retrasar el curriculum en un final de curso, lo que convierte la situación en una emergencia educativa”.

Varo alertó de que esta circunstancia, además, se produzca en una época de calor en la que podrían producirse golpes de calor sin que el centro disponga de agua, calificó la situación de “prehistórica” y aseguró que, “en nuestra sociedad, siempre, los centros escolares deben ser una prioridad y el Ayuntamiento debería ponerse las pilas en el nivel de exigencia de resolución de este tipo de problemas que afectan a los centros escolares, ya que no se trata de un tema que pueda esperar, hablamos de menores y hablamos de educación y de centros públicos en los que los padres y madres depositan su confianza en las instituciones para que todo funcione correctamente”.

Endesa responsabiliza al Ayuntamiento

Precisamente, fuentes de la compañía eléctrica Endesa han asegurado que la responsabilidad de esta situación es del Ayuntamiento de Córdoba, como titular de “un centro de transformación”, desde el que llega el suministro eléctrico al CEIP La Aduana y que está “averiado”, de forma que está provocando “cortes de suministro” que afectan al colegio y a su entorno, y tiene que ser el Ayuntamiento “el que solucione el problema que hay en ese centro de transformación”, al que, eso sí, Endesa ha cortado el suministro, por motivos de “seguridad”.

Así, las mismas fuentes han detallado que “el corte se ha producido porque hay una instalación, que es un centro de transformación particular, es decir, que no pertenece a Endesa, sino un tercero”, el Ayuntamiento, “que tenía una avería”, la cual “estaba provocando cortes de suministro al resto de la zona”, lo que ha obligado a Endesa a “cortar el suministro a ese centro de transformación, para evitar que siguiera perjudicando al resto de suministros, y para que no supusiera un problema para la seguridad de las personas y de las instalaciones”.

Junto a ello, desde Endesa se ha “pedido al dueño de ese centro de transformación, que es el Ayuntamiento, que solucione el problema que hay en ese centro de transformación”, porque Endesa no puede “acceder a él, porque es privado”, lo tiene que hacer el Consistorio, de manera que, “una vez que haya solucionado” el problema, debe avisar a Endesa, que revisará “que todo está bien” y, en ese caso, “se devolverá el suministro de forma normal”, pero ahora, “por temas de seguridad y de continuidad de suministro, hemos tenido que cortar”.

Respecto a cuándo podría recuperar el suministro eléctrico el colegio, desde Endesa han subrayado que es algo que “no depende” de la compañía, sino del Ayuntamiento, de manera que, cuando les comunique “que lo han solucionado”, Endesa lo revisa y, “si todo está bien”, la compañía vuelve a dar el suministro, porque, si lo hiciera antes y “este centro de transformación sigue averiado, ello puede ocasionar un problema aún mayor” que en la actualidad.