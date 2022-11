Cs presenta a sus cabezas de lista andaluces a las municipales sin candidato en Córdoba

Ciudadanos ha presentado este sábado en un acto central en Sevilla, con su presidenta nacional, Inés Arrimadas, a sus candidatos a las próximas elecciones municipales en Andalucía y lo ha hecho sin tener candidato en Córdoba capital. La formación naranja ha hecho este acto de presentación con los alcaldables de todas las capitales de provincia andaluzas, a excepción de Córdoba.

Según ha podido confirmar este periódico, el partido naranja habría ofrecido al teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ocupar el número uno de la lista de cara a las municipales y este habría rechazado esa opción hasta el momento. Igualmente, habrían dado un paso atrás hasta ahora tanto la actual primera teniente de alcalde y portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Isabel Albás, como el también concejal naranja Manuel Torrejimeno.

Fuentes de Ciudadanos aseguran que de momento no está cerrado quién encabezará la lista por la capital cordobesa pero que sí habrá candidatura naranja para la Alcaldía de Córdoba.

Las negociaciones para presentar a la persona que ocupe la candidatura de Cs en Córdoba se han prolongado en estos últimos días, para intentar tener su nombre de cara al acto central con Arrimadas. Sin embargo, Ciudadanos solo ha presentado a sus alcaldables en dos municipios de la provincia cordobesa: Lucena y Montilla.

Así, en la provincia, Cs ha presentado a dos candidatos para las municipales: Jesú López García para el Ayuntamiento de Lucena y Sergio Urbano Aguilar para el de Montilla.

En la cita de Ciudadanos de este sábado para la presentación de los principales candidatos a las elecciones municipales de mayo en Andalucía, el partido ha querido lanzar dos mensajes claros. Uno para los militantes y simpatizantes: “no estamos muertos” y “tenemos que ir con la cabeza alta”. Y otro, directo pero sin menciones, en el que han criticado a los miembros de Ciudadanos que han acabado en instituciones propuestos por la mayoría absoluta del PP por no escoger “lo correcto”, “la comodidad de un sillón” y “venderse al mejor postor”, en palabras del diputado por Málaga en el Congreso, Guillermo Díaz, informa Lucrecia Hevia.

