El coste de la vida en Córdoba es un 16% más barato que en Madrid

Es un hecho. Vivir en Córdoba es mucho más barato que hacerlo en Madrid. Pero, ¿cuánto? Un estudio publicado por el Banco de España este lunes ha arrojado luz sobre las diferencias que hay entre las conurbaciones en las que viven dos de cada tres españoles. La referencia es Madrid, donde el coste de la vida es el más alto de España. El Banco de España le aplica un valor de 1. A partir de ahí, todo es más barato. Según el informe, el coste de la vida en Córdoba es un 16% más barato que el de Madrid.

Los autores del informe, Víctor Forte-Campos, Enrique Moral-Benito y Javier Quintana, han elaborado un índice a partir de los precios del alquiler y los de otros bienes y servicios como transporte, enseñanza, ocio y cultura, alimentación, sanidad y hostelería.

Córdoba no es una conurbación especialmente barata, no obstante. En comparación con Madrid sí que lo es, pero el coste de la vida es superior, por ejemplo, al de ciudades similares como Granada o Las Palmas, o a Vigo y Santiago de Compostela. La conurbación de Elda-Petrer, en la provincia de Alicante, es la más barata de España: vivir allí cuesta un 31% menos que en Madrid. En Córdoba es el 16%, prácticamente a mitad de camino. Además, la ciudad ocupa el puesto 16 en este ránking nacional.

Los autores explican que, ya que en las comparativas internacionales, se ajustan los niveles de renta por el poder adquisitivo de ésta. Es aconsejable hacer lo mismo entre las distintas regiones de un país. "Ello permite hacer una valoración más precisa acerca de las diferencias territoriales en los niveles de bienestar que se derivan de los diferenciales de renta", sostienen. Por otro lado, resulta útil para evaluar políticas públicas "que fijan importes uniformes de determinadas rentas para el conjunto nacional".

