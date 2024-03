Córdoba lidera el debate sobre la tasa turística pese a que en 2019 enterró un informe que la aconsejaba

La tasa turística vuelve al centro del debate en Andalucía. Y lo hace impulsado desde Córdoba, una ciudad que vive un momento de enorme crecimiento en número de viajeros y pernoctaciones, tras los años duros de la pandemia. En realidad, poco se ha profundizado en el debate sobre este impuesto que aboga por cobrar a los turistas que visitan la ciudad y que vuelve cada cierto tiempo, a pesar de que Córdoba llegó a planteárselo en serio en el mandato 2015-2019.

Ahora ha sido el mismo alcalde de la ciudad, José María Bellido, quien ha reabierto el melón. Fue este martes en Sevilla, en un desayuno organizado por Europa Press al que acudía como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En este marco, el alcalde reconoció que no descarta aplicar una tasa turística en la ciudad de Córdoba “a futuro medio”, aunque “ahora mismo no es una prioridad” de su gobierno, alegando para ello que “la ciudad no está en una situación de saturación”.

Lo curioso del caso es que el debate llegó a plantearse de manera mucho más seria cuando el hoy alcalde estaba en la oposición. Fue en el mandato 2015-2019, en el que la alcaldesa era la socialista Isabel Ambrosio y el responsable municipal de turismo, Pedro García, de IU. García fue, de hecho, el que, recogiendo una idea planteada por el grupo Ganemos Córdoba, elevó al Instituto Municipal de Turismo (Imtur) la creación de un grupo de trabajo centrado en la imposición (o no) de una tasa turística en Córdoba.

El resultado de aquello fue un documento contra el que, de inicio, se levantaron los empresarios del sector hotelero y hostelero, además de la oposición, capitaneada por el PP. El hoy alcalde, de hecho, llegó a decir que, si se impulsaba la tasa turística en Córdoba, cuando fuera alcalde, él mismo la quitaría.

No hizo falta. Aquel documento cayó antes de que Bellido tomara posesión. El Consejo Consultivo del Imtur, con los votos contrarios de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), lo tumbó en mayo de 2019, días antes de que el hoy alcalde ganara las elecciones municipales. Por el camino, había dejado dicho que la tasa turística era “una pésima propuesta en el fondo y en la forma porque no es una medida que impulse el turismo”.

Respaldo de las asociaciones de vecinos y el Movimiento Ciudadano

Según recogió la prensa provincial en su día, aquel documento que analizaba la posibilidad de implantar una tasa turística se había elaborado en diciembre del 2018 y contaba con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara y del Consejo del Movimiento Ciudadano. Su análisis se basaba en la que ya existía en ciudades con un alto interés turístico.

Entre sus principales conclusiones, aconsejaba aplicar la tasa a los turistas que pernoctaran en hoteles, apartamentos y pisos turísticos de la capital, así como a los excursionistas que llegaban a través de los distintos medios de transporte, principalmente autobuses.

Además, el grupo de trabajo recomendaba que la tasa fuera “progresiva”, en función de los alojamientos, para que pagara más quién se alojara en los hoteles más caros. También recogía la idea de que los ingresos recaudados con este impuesto habían de ser “finalistas y concretos en su aplicación”. Es decir: que sirvieran para servicios estrictamente vinculados a mejorar la calidad turística, para infraestructuras turísticas y para cuidar el patrimonio.

También planteaba la creación de una comisión de control económico, que valorara su impacto antes de imponerla. Y, muy importante, advertía de que “Córdoba no puede implantar en exclusiva una figura tributaria al turismo”, sino que una regulación de esta naturaleza debe salir de la administración autonómica.

Una reunión la próxima semana

¿Puede ponerse en marcha ahora? De momento tiene sobre la mesa el interés de los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga, que ya han dicho que les parece buena idea. En contra, los empresarios del sector, que ya han mostrado su rechazo frontal a la implantación de una tasa turística como la que ya existe en otras regiones, al considerar que sería negativa para la competitividad.

Por su parte, la Junta de Andalucía acaba de aprobar en enero el decreto que afecta a los pisos turísticos, y que está previsto que dé a los ayuntamientos potestad para limitar la proliferación de esta figura, de modo que podría entenderse como un paso hacia evitar la saturación turística.

En cualquier caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que ha instado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, a promover una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la que la Junta actuará como “mediador” para “impulsar” que ambas partes logren un acuerdo para regular la tasa turística en la comunidad.

“Hay un pequeño conflicto que vamos a resolver entre las administraciones y donde el papel de la Junta de Andalucía como siempre es de mediador y al mismo tiempo de impulsor de un acuerdo que sea positivo en definitiva por un sector tan importante como es el turístico y para mejorar también la calidad del turismo que ofrecemos”, ha subrayado el presidente de la Junta.