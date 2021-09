Córdoba tiene el IBI más barato que otras 33 capitales españolas

Córdoba tiene el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) más barato que otras 33 capitales del país. En concreto, la capital cordobesa ocupa el puesto 19 en el ranking de valor del IBI entre las 52 capitales de provincia de España, colocándose así en la tabla baja del listado.

Así lo señala un estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -consultado por este periódico-, que analiza el IBI que se paga en cada capital para una vivienda media con un valor catastral de 80.000 euros. En el caso de Córdoba, el IBI que corresponde es de 419 euros.

La capital con el IBI más barato es San Sebastián con 147 euros, seguida de las otras dos capitales vascas -Bilbao con 153 y Vitoria con 258 euros-. Estas tres ciudades copan los primeros puestos de un menor valor en el impuesto de bienes inmuebles. Entre las ciudades de Andalucía, Málaga es la más barata con 361 euros, seguida de Almería con 388 euros. Córdoba es la tercera ciudad andaluza con el IBI más barato.

En el lado contrario de la tabla, en la parte alta con el IBI más caro de España, se sitúa Lleida con 774 euros, seguida de otras capitales de provincia catalanas: Tarragona con 762 euros y Girona con 746 euros.

En Andalucía, la capital donde se paga un IBI más caro es Huelva con 624 euros, seguida de Cádiz con 592 euros y Sevilla con 541 euros. Por su parte, en Granada el IBI medio asciende a 522 euros y en Jaén a 520 euros, según el estudio de la OCU.

El infoeme realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios en las 52 capitales de provincia advierte así de enormes diferencias en los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles, que se ven reflejadas en los extremos de los 147 euros de San Sebastián frente a los 774 que se pagan en Lleida, con 627 euros de diferencia.

La OCU señala que existen bonificaciones para el pago del IBI muy distintas según los municipios. Así, en la bonificación por vivienda de protección oficial, la ley contempla tres años de reducción del 50% del IBI. Pero mientras que ciudades como Barcelona y Salamanca admiten siete años más de bonificación por ese mismo porcentaje, casi la mitad de las capitales no contemplan ampliación alguna de este beneficio, como por ejemplo Madrid, Sevilla o Palma.

La bonificación por familia numerosa, puede traducirse en una reducción de hasta el 90% del recibo, tal y como sucede en la mayoría de las ciudades. Sin embargo, no siempre es así: bien porque el porcentaje es menor o porque directamente no existe, como en Bilbao y Pamplona.

Por su parte, la bonificación por instalación de energía solar, puede implicar una reducción del 50% del IBI en la vivienda habitual durante varios años, pero también hay urbes donde no hay, como Albacete, Burgos, León, Murcia y Valladolid.

-Y, finalmente, la bonificación por domiciliación bancaria, en algunas ciudades supone un descuento de hasta el 5% del recibo, como en Granada, Guadalajara, Cuenca y Sevilla, pero en la mitad no se contempla reducción alguna.

A juicio de la OCU, las diferencias son excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales y, en cualquier caso, solicita a los ayuntamientos la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos.

