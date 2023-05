Hacemos Córdoba denuncia que el Ayuntamiento deja de proteger a 17 familias sin alternativa habitacional

“Desde Hacemos Córdoba lamentamos que el gobierno municipal deje de proteger a 17 familias que no tienen una alternativa habitacional”. La confluencia de izquierdas ha reaccionado de esta manera a la información publicada por este periódico sobre la caducidad en este mes de mayo del convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Sareb para el alquiler social de estas viviendas.

“Hablamos de un convenio, que se firmó en el mandato anterior, que parece el alcalde ha decidido no prorrogar, y eso que supuso que Sareb cediera 17 viviendas que el Consistorio destinó a alquiler social para familias vulnerables”, han denunciado a través de un comunicado, al tiempo que han señalado que “es curioso que durante cuatro años hayan mantenido un convenio que llegaron a asegurar que estaba al margen de la Ley”.

No obstante, este decisión de no prorrogarlo es “una muestra más de que este equipo de gobierno es insensible, sobre todo si tenemos en cuenta que estos cuatro años de mandato han estado marcados por la ausencia de políticas sociales y por la eliminación de recursos habitacionales”, han criticado. “Este Ayuntamiento del PP no mira a las personas, ni atiende ni se preocupa de sus necesidades”, han expresado.

Así, han señalado “como ejemplos” que en su día “eliminaron el proyecto Housing First y la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, no han sido capaces de finalizar el Centro de Emergencias Habitacional y, ahora, deciden no prorrogar el convenio con Sareb, dejando a 17 familias a expensas de lo que quiera hacer dicho banco”.