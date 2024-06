La Córdoba circular: un proyecto que mira al futuro aplicando prácticas de toda la vida

Las primeras jornadas sobre economía circular en Córdoba, organizadas por Cordópolis, han evidenciado el potencial de la ciudad para liderar en sostenibilidad e innovación. Con una sólida industria agroalimentaria -donde ya llevan años aplicando técnicas sostenibles-, importantes centros de investigación líderes en la materia y una ciudadanía comprometida, Córdoba se posiciona como un modelo de ciudad perfecto para la implementación de prácticas circulares.

Ahora, el desarrollo de las jornadas, también han dejado claro que es posible que Córdoba no sólo tenga pasado como modelo de economía circular, sino que tenga un pasado. Una ciudad milenaria, que ha sido metrópolis con distintas civilizaciones y que acumula saberes y ritos tradicionales que constituyen verdadera economía circular, aunque no tengan etiqueta “verde”.

Ahí van solo algunos cuantos ejemplos citados en las jornadas: remedar la ropa, usar la cáscara de sandía para alimentar a las gallinas, utilizar somieres como puertas o cancelas, reutilizar envases o reparar pinchazos de bicicletas, en vez de cambiarlas por otra. Son cosas a microescala que se han citado hoy como una manera didáctica de hacer entender que, en realidad, la economía de las familias ha sido toda la vida circulares como una carrera para evitar precisamente que las cuentas se quedaran a cero.

Pero sobre todo, lo relevante de las jornadas ha sido escuchar, de boca de tantos expertos (de la esfera pública y privada), que Córdoba tiene un potencial enorme para liderar las políticas de esta naturales. La gerente del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3, Lola de Toro Jordano, ha destacado su diversidad de cultivos y la presencia de importantes centros de investigación como Ifapa, la Universidad de Córdoba y ceiA3.

Por su parte, Blanca Torrent, presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec), inauguró las jornadas señalando el avance de Córdoba en proyectos de sostenibilidad. Torrent defendió que una economía circular implica no solo una ciudad más verde, sino también más habitable y fiscalmente amigable, promoviendo políticas guiadas por el sentido común y adaptadas a los tiempos actuales.

Belén Ceular, directora de Planificación, Proyectos e I+D+i de Sadeco, subrayó la importancia del ciudadano como primer gestor de residuos, destacando el proyecto Sadeco 5.0, una ambiciosa iniciativa de modernización tecnológica con un presupuesto de 200 millones de euros y financiada con fondos europeos.

Este plan busca transformar Sadeco en una organización autosostenible mediante la implementación de plantas solares, de hidrógeno y la reutilización de lodos. Ceular instó a los ciudadanos a cambiar su percepción de los residuos, viéndolos como materia prima secundaria para la generación de energía y productos útiles.

Por su parte, Rafael Marín, jefe de calidad de control de Emacsa, abordó la necesidad de implementar 136 hectáreas de nuevas zonas verdes en Córdoba, utilizando aguas residuales depuradas para su riego. El proyecto de Emacsa prevé utilizar 3 millones de metros cúbicos de agua regenerada anualmente, lo que permitiría ahorrar un 13% del uso actual de agua potable. Esta estrategia incluye la regeneración de aguas en la EDAR La Golondrina y la creación de una red de agua no potable de 72 kilómetros.

Los últimos ponentes, Felipe Molina, ganadero extensivo, y Manon Pivot, activista del transporte sostenible, aportaron sus perspectivas sobre la economía circular desde sus respectivas experiencias. Molina defendió la ganadería extensiva y la trashumancia como prácticas intrínsecamente circulares, mientras que Pivot abogó por una mayor adopción de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Pivot señaló los beneficios de moverse en bici y criticó la falta de políticas eficaces en España para fomentar su uso.

