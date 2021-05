El Consejo del Movimiento Ciudadano exige la apertura ciudadana de la Normal

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha trasladado al gobierno local de Córdoba la necesidad de que la antigua Normal de Magisterio se abra completamente a "la mayor brevedad posible" ante "la necesidad de que el equipamiento empiece a ser útil para el Distrito Sur".

Según ha indicado en una nota la organización, "la demanda de la biblioteca, que debe ser la segunda en tamaño tras la Biblioteca Central, es unánime, pues será el equipamiento cultural que necesita todo el distrito, pero, en especial la juventud del sur, que tiene en la cultura una de sus máximas aspiraciones".

Asimismo, considera que "hay que usar el resto de espacios destinados a la cultura --sótano-- y a la participación --primera y segunda planta--, o se estará incumpliendo el proyecto subvencionado por la Unión Europea dentro del programa Urban".

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha apoyado "la dedicación del resto del edificio a un proyecto basado en lo digital y las nuevas tecnologías, que sea un referente para toda la ciudad y que suponga un elemento de atracción para el resto de la ciudad", porque "el sur necesita de equipamientos que rompan la barrera del río y que lo conecten definitivamente con el resto de la ciudad", han defendido.

No obstante, han manifestado que "por ahora sólo se han instalado oficinas y despachos del área de Innovación Digital, que es claramente insuficiente", a lo que han agregado que "no se entiende que el edificio pueda ser usado por empleados municipales y no por el vecindario del distrito", entre otros aspectos que han expuesto.

Así, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha informado de que apoyará todas las movilizaciones e iniciativas que proponga el Consejo del Distrito Sur para "conseguir los equipamientos que son necesarios para los barrios de la zona, así como para toda la ciudad". Y "en especial, de forma inmediata", se pone de su lado para "conseguir que la Normal se abra al Campo de la Verdad, al Sector Sur y al Barrio del Guadalquivir que tan necesitados están de un equipamiento referente y atractivo para la ciudad entera".