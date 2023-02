El Consejo Ciudadano pide al Ayuntamiento más control de los veladores “que abusan” del uso de la vía pública

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, la Policía Local, y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que “incrementen el control de las terrazas y veladores que abusan del privilegio de usar la vía pública para su beneficio privado”, cuando la misma “es de todos”.

En este sentido y en una nota, el CMC ha recordado que el pasado 31 de enero terminó el plazo para “la presentación de solicitudes de terrazas y veladores para 2023, y ya no existe la posibilidad de excepciones por el Covid, por lo que hay que normalizar y racionalizar las instalaciones hosteleras en la vía pública”.

Por ello y “preferentemente hay que controlar a aquellas instalaciones que no cuentan con licencia, bien porque no la han solicitado, bien porque no pueden obtenerla según las bases de concesión de veladores”. Es más, “en algunos casos ni siquiera cuenta con licencia el negocio hostelero, lo que multiplica la importancia de la infracción”, sobre todo porque “estos negocios practican además la competencia desleal y son un mal ejemplo para quien quiere cumplir la normativa vigente”.

En segundo lugar, según ha reclamado el CMC, “hay que actuar sobre aquellos que exceden la licencia concedida, generando problemas de convivencia. Son negocios que están ocupando recorridos peatonales, paradas de autobús, pasos de peatones, accesos a cocheras o viviendas”.

“Son también --ha proseguido el CMC-- los que dejan de forma permanente, las 24 horas del día, elementos de mobiliario urbano en la vía pública, lo que está totalmente prohibido, o que multiplican los veladores autorizados o instalan mesas altas o barriles, que no están permitidos, e incluso llegan a apropiarse de la totalidad de la acera mediante toldajes, que no son legales porque se convierten en habitaciones en la calle”.

A este respecto, el Consejo del Movimiento ciudadano espera “que el Ayuntamiento actúe sobre los incumplimientos que ha denunciado en el último mes y que hacen referencia a toda esta tipología de infracciones”, que son de mayor “gravedad” cuando quien las comete “es el concesionario de un equipamiento municipal o invade una zona verde pública. Por último, hay que seguir controlando el ruido excesivo o la emisión de humos, que generan problemas al vecindario cercano”.