La Confederación cerrará el acceso al Canal del Guadalmellato si no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha asegurado a través de una respuesta parlamentaria que cerrará el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo “de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento” de la ciudad.

La CHG responde así al diputado del PP por Córdoba en el Congreso Andrés Lorite, que cuestionó por la falta de limpieza en los terrenos propiedad del organismo regulador de la cuenca del Guadalquivir. La Confederación aseguró que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

De esta manera, “y para evitar estos problemas” relacionados con la limpieza, la Confederación sostiene que si no hay acuerdo con el Ayuntamiento “se deberían cerrar e impedir todo acceso a estos terrenos para evitar su deterioro y reducir la presión sobre el mismo”.

De hecho, esto es algo que ya ha hecho la Confederación en el tramo del canal del Guadalmellato que discurre entre Córdoba y Alcolea. En muchos de sus puntos se han instalado vallas que impiden el acceso a peatones y deportistas, que usaban el camino de servicio del canal del Guadalmellato como zona de esparcimiento. De hecho, entre Alcolea y Córdoba no existe un carril bici (solo hasta Rabanales) y muchos usuarios optan por el canal para evitar el tránsito por la antigua Nacional IV.

De hecho, la Plataforma Carril Bici de Córdoba ha reclamado que “la vía de servicio del Canal del Guadalmellato”, en el término municipal de la capital cordobesa, “compatibilice su uso con el disfrute” de la misma por parte de la ciudadanía. Por este motivo ha reactivado su campaña de recogida de firmas para avalar esa petición, a través de la plataforma 'Change.org' (http://chng.it/KDYTLw7K), para que se permita “el paso peatonal y ciclista por la vía de servicio del Canal del Guadalmellato en Córdoba”

A juicio de Carril Bici, “ya es hora que este canal, inaugurado hace casi 100 años, dada su proximidad a la ciudad de Córdoba y a otros núcleos urbanos, se integre socialmente” con su entorno, “optimice su uso y se aproveche para actividades tan saludables como caminar o ir en bicicleta”. Así, “mientras otros canales, como el de Midí, en Francia, o el Canal de Castilla, en nuestro país, son aprovechados como grandes rutas senderistas y cicloturistas, aquí la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) decide instalar vallas y blindarlo”.

Entiende la plataforma que, “además de su aprovechamiento para el ocio y el deporte, cabría también tener presente sus posibilidades turísticas, sobre todo considerando que sería una vía ideal para acceder al Centro de Visitantes de Medina Azahara y conectar con el Anillo Verde de Córdoba”. Por todo ello, la Plataforma Carril Bici de Córdoba insta “a las distintas administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Consejería de Medio Ambiente y CHG, a que lleguen a acuerdos y convenios para facilitar y regular su aprovechamiento”.

