Los conductores de ambulancias de Cabra denuncian el mal estado del material y las condiciones de trabajo

Los trabajadores de ambulancia de Cabra denuncian numerosas acciones que perjudican su trabajo al comenzar con la nueva empresa SSGA. Juan Molina era empleado de la anterior gestora, sin embargo, cuenta a Cordópolis que ha sido quien ha rechazado la subrogación por considerar “que la empresa no es responsable”.

“Me ofrecieron trabajar con ellos y he sido quien renunció porque considero hay que ser muy responsable para trabajar aquí y la empresa no lo es nada”, ha expresado. Entre los problemas que destaca también como portavoz de sus compañeros, se encuentra “el caos a raíz de una serie de barbaridades que están cometiendo”.

Entre estas, Juan ha destacado que no se ha subrogado al 100% de la plantilla anterior, ya que “hay 20 técnicos que no han subrogado”. La empresa señala que esto se debe a la relación de parentesco con los gestores de la antigua empresa, algo que no está expresado en el convenio. En este, según indica el extrabajador “dice que a la hora de subrogación da igual que sea familiar directo, familiar o cualquier otra causa que estime la otra empresa”.

Al igual que señalaba el pasado viernes María Eugenia (nombre ficticio), Juan expone que la empresa no se comunicó con la antigua gestora ni con los trabajadores. “Tengo compañeros que se han encontrado con la sorpresa de que por parentesco no los subrogan y es imposible porque solo hay uno que es sobrino del que fue gerente. Aunque tampoco es motivo”, detalla. Una información que les tendría que haber llegado “con 15 días de antelación”.

Las condiciones de los vehículos

Ante el estado de los vehículos, el extrabajador indica que “están en pésimas condiciones”. Según aclara, en la licitación hay que indicar los vehículos que aportas y en qué condiciones. “Dijeron que tenían menos de 5 años y que estaban en perfectas condiciones pero tenemos fotos de algunos con casi 10 años y con más de 400.000 kilómetros”, añade. Además, “por dentro están sucios y se los han dado en el mismo día en el que tenían que empezar a trabajar”.

En cuanto al espacio donde las ambulancias deberían guardarse, Juan cuenta que al ir a ver a sus compañeros, vieron que no tenían ninguna nave acondicionada donde poder esperar los avisos. A pesar de que en el pliego de licitación la empresa señalaba que “tendrían una nave acondicionada para vehículos de 450 metros con un espacio taller y otro para poder estar mientras no estén trabajando”. Sin embargo, desmiente el estado del espacio, “la nave tiene 160 metros y no tienen ni una cama, ni un sillón, ni nada”.

Una situación que a Juan le crea “dudas sobre si la licitación es legal”. Por otra parte, manifiesta que al contrario de lo expresado por la Consejería de Salud “que decía que tenía que haber 11 puestos fijos de ambulancias en pueblos donde ahora no los hay, y lo que ha hecho ha sido echarlos”. Esto se refleja en el personal que asistía a los pacientes de diálisis, consultas de salud mental o talleres ocupacionales que anteriormente tenían 15 ambulancias con las que salían desde Cabra y ahora “solo hay 7 que tienen que salir desde Montilla”.

“Si antes ya se nos hacía largo el trabajo, imagina con solo 7 vehículos”, expone. A raíz de esto, este mismo lunes, cuenta, “una compañera de Montilla me ha llamado llorando porque nunca nos han puesto una reclamación y esta mañana en unas 4 horas habían puesto 5”.

Reunión con el alcalde

Este mismo lunes han tenido una reunión con el alcalde para plantearle todos estos problemas e intentar buscar soluciones. Según detalla el vecino egabrense, este ha expresado su intención de “revocar a la empresa que subrogue a los trabajadores que ha dejado fuera” ya que “ha comprobado que no tendrían por qué haberlos echado”.

Por último, les han pedido que “vele por las condiciones de los trabajadores y de los vehículos” que tan importantes son para el trabajo que desarrollan estos profesionales. En definitiva, el portavoz de los empleados señala que la situación es “un caos”.