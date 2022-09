Denuncian que la nueva empresa de ambulancias en Córdoba no está contratando a los antiguos trabajadores

La concesión del servicio del transporte sanitario cordobés se licitó mediante concurso por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía durante 2021. Finalmente, las empresa que resultaron adjudicatarias fueron la concesionaria SSGA y Ambulancias Pasquau (constituidos en la Unión Temporal de Empresas (UTE) TSI Córdoba). Con este nuevo cambio los empleados de la anterior empresa tendrían que ser subrogados. Sin embargo, los trabajadores han señalado a Cordópolis que esto no está siendo así.

“Los trabajadores tienen que pasar subrogados por la nueva empresa concesionaria SSGA, pero al hacer el traspaso está cumpliendo una ilegalidad dejando a compañeros sin subrogar”, expone María Jesús, trabajadora de la antigua empresa y que en esta ocasión ha sido contratada aunque obligada a tener vacaciones los primeros días. Eso, indica, es algo que le está pasando a varias compañeras: “A otros trabajadores, casi todo mujeres, nos han subrogado pero la primera semana estamos de vacaciones”. Por lo que duda qué pasara después de este periodo.

Por otra parte, los trabajadores que no han sido subrogados, según detalla María Jesús, tampoco han obtenido ningún papel y “solo les han dicho que no tienen sus datos, cosa que es mentira porque sabemos que todos los datos fueron entregados, la excusa de que no tienen datos es mentira”. Los que sí han conocido que vuelven a trabajar tampoco conocen siquiera en qué puesto lo harán. “Solo nos han dado un papel donde firmamos las vacaciones”.

“Con esto ya están cometiendo muchas irregularidades”. Y a estas se le suman otras más como que los empleados tampoco han sido avisados de cuándo tendrían que asistir a las nuevas instalaciones. “Nos avisaron el día 11 de que tendríamos el 15 y 16 de septiembre por un mensaje de Whatsapp, pero no se han puesto en contacto con nosotros”, denuncia María Jesús.

“Legalmente, tendrían que comunicarse para decirnos dónde está nuestro nuevo puesto de trabajo”, indica María Jesús. En cuanto a los trabajadores familiares de los antiguos gestores, explica que “hay algunos hijos de socios que no han querido subrogar pero en el convenio pone que solo no se subrogaría a los socios mayoritarios, que en este caso no hay ninguno porque todos tienen el mismo porcentaje”.

De esta manera están cometiendo otra ilegalidad puesto que “si se demuestra que tienen el mismo puesto de trabajo aunque sea socio o hijo de un socio mayoritario, tendrían que estar contratados”. Por último, como conjunto de todo y en representación de sus compañeros, la empleada expone que van a hacer un escrito a la mesa de contratación. “Si esto no lo tienen en cuenta vamos a hacer una huelga”, concluye, recalcando que el problema es con SSGA.