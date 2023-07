Comercio autoriza una prueba piloto de mercadillo nocturno en El Arenal para el 21 de julio

La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado una prueba piloto consistente en la celebración nocturna del mercadillo de El Arenal con el objetivo de sortear las altas temperaturas. Este mercadillo nocturno se celebrará el próximo viernes 21 de julio, en horario de 19:00 a 00:00, suspendiendo la celebración del mismo -en su horario habitual durante el domingo 23 de julio.

Esta autorización por parte de Comercio se produce tras la petición realizada, el pasado 5 de julio, por la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Comacor). En su escrito, la organización hacía especial énfasis en las elevadas temperaturas que azotan a la capital, especialmente en las dos últimas semanas debido a la ola de calor.

En base a ello, Comacor consideraba “oportuno” realizar una prueba piloto sobre la aceptación del funcionamiento del mercadillo en horario nocturno, con el objetivo de que “tanto vendedores ambulantes como la ciudadanía que acude a realizar las compras en dicho mercadillo puedan contar con unas temperaturas algo más suaves”. De esta manera, la asociación busca “una mayor afluencia de público, así como unas mejores condiciones laborales para los vendedores que ejercen la actividad comercial”.

Tanto Policía Local como Sadeco han confirmado la viabilidad y posibilidad de la realización de esta prueba piloto, por lo que Comercio la ha autorizado.

