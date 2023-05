El colegio que se suma a la Fiesta de los Patios de Córdoba

El colegio público López Diéguez se suma por primera vez a la Fiesta de los Patios de Córdoba en la categoría fuera de concurso. Para ello han sacado sus mejores galas en cuanto a inclusividad y accesibilidad, permitiendo a través de varias herramientas que las personas con diversidad funcional disfruten al completo de este lugar.

“Lo estamos preparando con mucho esfuerzo e ilusión”, explica el miembro de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio, Manu Ríos, a este periódico. Tanto los alumnos como los padres y profesores han preparado desde hace meses este lugar, que cuenta con un huerto y macetas únicas de un alfarero de La Rambla. “Este año hemos querido hacer una experiencia pionera en Córdoba, haciendo el patio accesible e inclusivo”.

Para conseguirlo, Ríos comenta que han creado códigos NaviLens, en colaboración con el Área de Accesibilidad e Inclusión del Ayuntamiento, para permitir que aquellas personas con visión reducida puedan acceder con facilidad a la información. Además, lo han complementado con audiodescripciones creadas por los propios alumnos y las familias. “Se ha hecho en distintos idiomas, ya que contamos con una gran riqueza cultural entre las familias del cole”.

“Queremos que los niños sean los cicerones, será una oportunidad de aprendizaje para ellos”, apunta Ríos. Los alumnos han estado presentes en todo el proceso de preparación sembrando las macetas y el huerto. “Con material reciclado han hecho animales y elementos decorativos. Están totalmente entregados al proyecto del patio”, asegura.

Según este miembro del AMPA, el colegio tiene como uno de sus pilares la igualdad de género. “Es una pieza clave de todo el engranaje”, especifica. Esto queda reflejado en una exposición de fotografías sobre las mujeres que tradicionalmente han cuidado de los patios cordobeses y los niños tendrán la oportunidad de charlar con algunas de ellas el jueves 4 de mayo.

Entre las actividades previstas en los próximos días cuentan con una master class de sevillanas y de rumba, talleres de acuarelas y cerámica y un concierto de la violinista Hoang Linh Chi. El patio podrá visitarse por las tardes de lunes a viernes, respetando las horas lectivas, y los fines de semana en horario de mañana y tarde, a partir del próximo 2 de mayo.

