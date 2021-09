El cogobierno aprueba la expropiación de Caballerizas con toda la oposición en contra

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba conformado por PP y Ciudadanos ha sacado adelante la aprobación del expediente para la expropiación forzosa de Caballerizas Reales, pese a que toda la oposición -PSOE, IU, Podemos y Vox- se ha mostrado en contra.

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) celebrado este miércoles ha dado luz verde a la expropiación gracias al voto de calidad de su presidente, Salvador Fuentes (PP), al haber un empate -6 frente a 6- entre los votos a favor de PP y Cs y los votos en contra de toda la oposición. Estos habían rechazado el trámite que Urbanismo ha dispuesto para expropiar Caballerizas al Ministerio de Defensa, al haber un informe de la Intervención municipal en contra de este procedimiento, por ser el edificio histórico un Bien de Interés Cultural (BIC) protegido.

Distintos grupos de la oposición se habían mostrado en contra de la expropiación y, en la mañana de este miércoles, han solicitado que se retirara del orden del día del consejo rector de Urbanismo, algo que no ha sucedido finalmente y se ha llevado a votación, logrando su aprobación con el voto de calidad del presidente de la GMU.

Informe de Intervención

La Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Córdoba ha emitido un duro informe de fiscalización de uno de los grandes expedientes del mandato municipal: la expropiación de la Gerencia Municipal de Urbanismo al Ministerio de Defensa de la propiedad de Caballerizas Reales. El documento, de 29 folios, se incorpora al expediente que tiene que discutir este miércoles el Consejo Rector de la Gerencia para dictaminar a favor de este procedimiento. El informe rechaza todo el proceso y asegura que la expropiación de Caballerizas Reales por parte del Ayuntamiento no se puede llevar a cabo por dos razones fundamentales: la primera es que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) sujeto a la Ley de Patrimonio y por el que siempre primero tiene que pujar la Junta de Andalucía, y segundo porque no se considera justificado que se vaya a la expropiación contra una propiedad que no es privada sino del Estado.

El informe fiscaliza el expediente de disconformidad y levanta un reparo "no suspensivo". Es decir, los trámites pueden seguir adelante ya que todavía no se ha iniciado el proceso como tal y no se ha comprometido el dinero. La Intervención General de Fondos redacta su informe como "fiscalización limitada previa". Es decir, conoce que se va a iniciar un proceso de expropiación para el que se comprometen unos 6,5 millones de euros y lo fiscaliza. Pero asegura que el expediente tiene un error: la Gerencia no puede expropiar, sino que es algo que es competencia de la Junta de Gobierno Local.

La Intervención asegura que el Ayuntamiento no puede expropiar un bien como Caballerizas Reales obviando que se trata de un BIC. Así, señala que es monumento desde el año 1929 y que desde los años noventa es Patrimonio Mundial tras la ampliación de la Unesco de la declaración de la Mezquita Catedral. Por tanto, insiste en que antes de iniciar el proceso se debe analizar la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. De esta manera, cita el artículo 37 de esta ley donde se regula cómo se tienen que expropiar estos bienes. De esta manera, señala que "los municipios podrán acordar la expropiación de estos bienes" pero si lo notifican previamente a la Junta de Andalucía, "que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad".

"Por tanto, siempre a juicio de esta Intervención general y sometiendo esta interpretación a cualquier otra mejor fundada en derecho, la expropiación de bienes de carácter histórico–artístico exige una declaración genérica por Ley y concreción caso por caso mediante acto administrativo frente a la consideración que maneja la propuesta tramitada y objeto de este informe , que define la misma únicamente como expropiación urbanística con declaración implícita de utilidad pública", sostiene el servicio en el documento.