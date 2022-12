Ciudadanos, tras la detención de Dorado: “Somos los primeros que nos sentimos engañados”

El grupo municipal de Ciudadanos, del que formó parte el concejal David Dorado, detenido este lunes por la Policía Nacional, ha reaccionado con un comunicado de prensa al arresto y ha asegurado que “somos los primeros que nos sentimos engañados”.

Así, sostienen que “desde el primer día en que hubo sombra de duda sobre actuaciones presuntamente ilegales en el Área de Infraestructuras, este equipo de gobierno ha aplicado todos los mecanismos a nuestro alcance para aclarar todo lo sucedido. Nuestro principal objetivo siempre ha sido la máxima transparencia y aclarar cualquier atisbo de sombra o duda, sin temor alguno a que el fruto de la investigación diera los resultados que tuviera que dar y siempre pensando en el interés general de la ciudad”.

Así, sostienen que “la colaboración con la investigación iniciada por Policía y Fiscalía ha sido máxima en todo el momento desde el inicio del proceso” y que “fruto de esa colaboración permanente con el propósito de que cuanto antes se aclarase lo sucedido y debido a la petición de responsabilidades que siempre hemos mantenido, los concejales de este grupo municipal hemos sido objeto de descalificaciones que han sido muy difíciles de digerir en algunos casos, pero que hemos dado por buenas si el final del camino era la aclaración de todas las supuestas irregularidades denunciadas”, han expresado.

“Una de las banderas de Ciudadanos ha sido la lucha contra la corrupción, y en esa línea nos mantenemos. Lamentamos profundamente la situación que se ha generado en Infraestructuras y manifestamos que somos los primeros en sentirnos engañados, aunque lo que más sentimos es el daño que se ha podido hacer a la ciudadanía. Los cordobeses no merecen comportamientos de este tipo por parte de sus representantes públicos”, han criticado en su comunicado público.

“Precisamente para evitar casos como este, desde las delegaciones de Gestión e Infraestructuras hemos puesto mecanismos de control para que nadie vuelva a tener la tentación de aprovecharse de los recursos de todos los cordobeses”, han asegurado, al tiempo que han agregado que estos controles “han funcionado, pues han detectado facturas presuntamente irregulares que no se han pagado”.

“David Dorado, protagonista de la noticia de hoy, no forma parte de este Gobierno municipal, y es así porque no nos tembló el pulso cuando al inicio de la investigación se optó por apartarlo de su responsabilidad en un ejercicio de máxima transparencia por nuestra parte y en aras a una total colaboración con la justicia. Es más, Dorado ya no forma parte del grupo municipal de Cs desde finales de agosto de este año, ya que su permanencia en este grupo era insostenible debido a la deriva de sus actuaciones y pronunciamientos públicos. Además, el partido optó por iniciar la apertura de un expediente disciplinario a su persona. ”, han concluido.