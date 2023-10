Cierra el mercado municipal de Plaza de España al quedarse sin vendedores

El mercado municipal de Plaza de España, en Córdoba, ha cerrado por falta de vendedores. De los siete puestos disponibles que tiene este mercado, solo quedaban dos útimos establecimientos este tiempo atrás: una carnicería y una frutería, pero ya todos han bajado la persiana.

Fuentes municipales consultadas por Cordópolis confirman el cierre de mercado, asegurando que se debe a que “no hay negocios operando en la actualidad”.

No obstante, en la página web de Mercacórdoba, el mercado de la Plaza de España sigue apareciendo con horario de 8:00 a 14:00, junto a los otros seis mercados municipales de la capital.

Situado en la calle Gonzalo de Ayora s/n, en el distrito centro de la ciudad, ahora las puertas del mercado están cerradas para los vecinos, que ya no puede comprar allí. Pero, la idea del Ayuntamiento es que no sea un cierre definitivo, sino que pueda haber vendedores interesados en establecer allí sus comercios de alimentación.

El Consistorio asegura que su objetivo es “revitalizarlo” y, concretamente desde la Delegación de Mercados, anuncian “una campaña de información y promoción para captar comerciantes que quieran abrir sus puestos en este lugar”.

