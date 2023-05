Cerca de un millar de efectivos policiales velarán por la seguridad en la Feria de Córdoba

Cerca de un millar de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Adscrita a la Junta de Andalucía y Policía Local velarán por la seguridad integral de los cordobeses durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que se celebra en la capital entre este viernes 19 y el domingo 28 de mayo.

Esos son los efectivos activados aproximadamente, según los datos facilitados este lunes por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, tras presidir la Junta Local de Seguridad con motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

La Policía Local pondrá a la totalidad de la plantilla a trabajar por turnos y con las horas extraordinarias aprobadas. En total, 383 agentes, a los que se sumarán más de medio millar de efectivos de la Policía Nacional, que contará con el refuerzo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegada desde Sevilla, al igual que la unidad aérea, que controlará el uso de drones.

El resto del operativo será con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que ha anunciado que hará más de 3.500 pruebas de detección de alcohol y drogas en las carreteras de la provincia, y la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, que estará muy pendiente de que los menores no tengan acceso a alcohol, así como del control sanitario en las 86 casetas que habrá dispuestas en el Recinto Ferial de El Arenal.

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que los agentes locales serán especialmente vigilantes con que se haga botellón únicamente en la zona habilitada para ello, y no dentro del recinto ferial, que este año ha reforzado la seguridad en el carril de emergencia junto al río, que se ha vallado y contará con una cámara de vigilancia y con iluminación especial.

Además, los agentes locales controlarán especialmente la entrada de armas blanca y menores al botellón, que seguirá realizándose en la zona especial designada para ello en el balcón del Guadalquivir, además de extremar el control sobre la venta ambulante y el paseo de caballos, así como evitar que desempeñen funciones de seguridad en las casetas personas que no estén habilitadas legalmente para ello.

La subdelegada del Gobierno, por su parte, ha indicado que más de una treintena de casetas han establecido hasta el momento puntos violetas de asesoramiento y seguridad para casos de violencia machista o de carácter sexual. Valenzuela espera que este número aumente de aquí al viernes, al igual que ha deseado que sea una feria tranquila en este sentido, sin denuncias por sumisiones químicas ni agresiones de ningún tipo.

Del mismo modo, ha pedido a los más jóvenes que primen las actitudes cívicas en su uso del espacio destinado al botellón, para así evitar imágenes que no benefician a Córdoba.

