El cementerio de San Rafael será el único con puestos de venta de flores

La temporada de venta de flores en los cementerios de Córdoba comenzará el próximo 24 de octubre y el camposanto de San Rafael será el único que ofrecerá este servicio a la ciudadanía, ya que el Ayuntamiento de la capital ha dado el visto bueno a tres solicitudes que conformarán ocho puestos.

Estas han sido las únicas instancias presentadas ante el Consistorio en el plazo previsto, por lo que los cementerios de la Fuensanta y el de Nuestra Señora de la Salud no contarán con puestos de venta de flores.

Según ha informado el Ayuntamiento, la temporada finalizará el 2 de noviembre tras la festividad del Día de Todos los Santos. Los adjudicatarios disponen ahora de un plazo de cinco días hábiles para abonar la tasa por la colocación de estos puestos.

El máximo de autorizaciones que el Ayuntamiento había dispuesto para la temporada fue de 16 para el cementerio de San Rafael, cinco, para el de la Fuensanta; y dos, para el de Nuestra Señora de la Salud.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!