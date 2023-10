CCOO critica la “aplicación salvaje” de la Zona de Afluencia Turística para abrir en festivo en el centro comercial El Arcángel

La responsable de Comercio del Sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba, María José Merino, ha criticado la aplicación salvaje de la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) por parte del Centro Comercial El Arcángel que, una vez más, “demuestra su nula empatía con las personas que trabajan en sus instalaciones y una política comercial basada en el presencialismo, porque realmente, nos consta que a los comercios no les resulta rentable abrir domingos y festivos y solo lo hacen porque la dirección del centro comercial les obliga por contrato”.

Merino recuerda que el sindicato solicitó por escrito a la Gerencia del Arcángel que “tuviera sensibilidad con las trabajadoras y trabajadores e invitara a los comercios a no abrir el próximo 24 de octubre, por ser San Rafael una fecha de especial relevancia social en Córdoba”. Sin embargo, “la respuesta ha sido que la ZGAT le permite abrir y que van a abrir”, resume la responsable sindical.

Por otro lado, CCOO ha estado repartiendo información entre los comercios del centro comercial para recordar que los días 24 y 31 de diciembre, tal y como establece el convenio colectivo de Comercio, la jornada es de 4 horas en horario de mañana, aunque esas fechas caigan en domingo. Sin embargo, “el sindicato tiene constancia de que muchas empresas han comunicado ya a sus trabajadores y trabajadoras que esos días trabajarán a jornada completa porque el Centro Comercial les ha enviado una carta anunciándoles que abrirán todo el día”, explica Merino quien advierte que “si se incumple el convenio, CCOO lo pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y no dudará en tomar otras medidas para evitar más abusos por parte de las empresas”.

Igualmente, ya hemos recibido quejas de algunas trabajadoras y trabajadores a los que les están obligando a trabajar en domingo cuando trabajar en domingo o festivo es voluntario. “Y no solo les obligan a trabajar, sino que no les abonan esos días como horas extra, que es como se deben pagar, y eso en el mejor de los casos, porque en la mayoría ni siquiera se lo pagan”, asegura la responsable de Comercio de CCOO de Córdoba.

La falta de sensibilidad de la Gerencia del CC El Arcángel, y de los comercios allí instalados es “brutal”. “No solo están aplicando la ampliación de la ZGAT salvajemente sino que ya están anunciado a sus trabajadoras que para ellas la Navidad no va a existir”, remarca María José Merino quien recuerda que “desde septiembre hasta

enero, el personal del sector, especialmente el que trabaja en centros comerciales, van a estar prácticamente sin parar, se aprovechan de que muchas personas están contratadas a tiempo parcial y que por la necesidad económica se avienen a trabajar festivos y domingos, en vez de contratarlas a tiempo completo y reforzar las plantillas para los fines de semana y festivos“.

El abuso es tal que “ya hemos detectado que algunas empresas, al hacer nuevos contratos, indican en el mismo que la jornada laboral es de lunes a domingo, cuando por convenio es de lunes a sábado, y por tanto, es ilegal”, recalcó Merino quien anuncia que el sindicato va a poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo estos incumplimientos del conveio.

“La libertad horaria no funciona y además hace daño a la ciudad, porque está haciendo daño a quienes trabajan en el sector, está imponiendo un modelo comercial consumista que no es demandado por la ciudadanía, que no resulta beneficioso para los pequeños comercios y que tiene altos costes energéticos, por no decir personales”, apostilló la responsable de CCOO.