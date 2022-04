Los bomberos piden la dimisión del concejal de Recursos Humanos en su protesta por la retirada de complementos salariales

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han llevado este jueves su protesta al Ayuntamiento -que celebra sesión ordinaria de Pleno-, y han pedido la dimisión del concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), por la retirada de un complemento salarial. Un informe de este área municipal sostiene la retirada de un complemento de su salario y pide la devolución de lo cobrado por ello anteriormente.

Ante las puertas del Ayuntamiento han portado pancartas reclamando la dimisión de Jordano, además de denunciando que “el Ayuntamiento nos quita el sueldo” y “el alcalde mira a otro lado”. Con una pitadas y bocinas han hecho oír sus reclamaciones durante la hora previa al inicio del Pleno. Luego han subido al Salón de Plenos donde se desarrolla la sesión de este jueves, donde también ha proferido pitos y reclamaciones. Finalmente han sido desalojados pacíficamente de la sala, después de varias advertencias del alcalde.

Antes, los grupos políticos del Ayuntamiento se han referido a esta situación. Desde el PP, el portavoz, Miguel Ángel Torrico, ha dicho que se trata de “reivindicaciones laborales por una aplicación técnica sobre un complemento en la nómina” y que son “interpretaciones legales de los técnicos de esta casa. No intervenido ninguna voluntad política. Solo se ha aplicado el criterio técnico y legal”, ha defendido.

Por su parte, desde la oposición, el PSOE ha criticado la gestión de Bernardo Jordano en Recursos Humanos -hacierndo alusión también a la huelga de ordenanzas de los museos municipales-. “Hay una actitud de falta de diálogo y soberbia política que no facilita para nada la resolución de los conflictos en materia de Recursos Humanos”, ha dicho Isabel Ambrosio. “Uno está para hacer política, no para dar clases magistrales de Derecho” y ha indicado que “la protesta de los bomberos tiene que ver con un derecho económico desde hace tiempo, no se explica que se corte de manera brusca esa mejora económica conseguida”.

Desde IU, Alba Doblas ha dicho que “los bomberos que no se merecen el trato que se les ha dado por este Ayuntamiento, ni en el fondo ni en las formas. Se ha actuado con absoluta improvisación, sin tener en cuenta lo que supone para 167 trabajadores y sus familias. Recursos Humanos actúa a salto de mata como buenamente le parece”.

También se ha unido a la crítica la portavoz de Vox, Paula Badanelli y ha pedido el “cese fulminante” de la directora general de Recuros Humanos, además de pedir al alcalde que “se plantee si deja en las competencias en manos del concejal” Bernardo Jordano. “No hay ni una sola delegación sin problemas en cuanto a personal”.

Asimismo, desde Podemos, la portavoz, Cristina Pedrajas, ha mostrado su apoyo a los bomberos por “la situación de inseguridad e injusticia que se les ha creado”. Y ha asegurado que “no basta con un informe técnico para que de forma inmediata la directora general les exija la devolución de unos supuestos honorarios cobrados indebidamente”, que ha cuantificado en 1.600 euros.

Junto a ellos, los agentes vienen reclamando desde hace tiempo más diálogo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba para solucionar sus problemas laborales. También solicitan una inversión en el parque central de bomberos, en Vista Alegre, mientras se construyen las nuevas instalaciones. Los bomberos aseguran que las actuales no reúnen las condiciones mínimas para prestar un servicio digno.