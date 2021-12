Los bomberos acuden a un incendio en una churrería de Miralbaida

Este martes sobre las 9:30, según han informado fuentes del del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. A esta hora han recibido una llamada que alertaba del incendio en la churrería situada en la plaza de la Albolafia, en el barrio de Miralbadia, donde se han tenido que desplazar los agentes.

Según han detallado, el fuego se ha originado por el sobrecalentamiento del aceite en el que se hacen los churros. Cinco efectivos se han trasladado al lugar de los hechos, donde las personas que se encontraban en su interior ya habían sido desalojadas y el fuego había sido apagado con un extintor que se encontraba en el local.

Gracias a que había sido posible la evacuación de las personas con anterioridad a que llegaran los efectivos, la actuación de los bomberos, que han acudido con un autobomba, se ha limitado a apagar el humo que quedaba en el interior del establecimiento. Por esto, aparte de los daños materiales, según han detallado, no hay que lamentar ninguno personal.

