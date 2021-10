El BOJA publica la aprobación inicial del polígono El Álamo y pone a cero el contador de los informes

Cuatro meses después de que lo aprobase el Pleno, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la aprobación inicial del plan parcial de El Álamo, el nuevo polígono industrial de grandes parcelas junto a la Autovía del Sur (A-4) en dirección a Sevilla. Esta publicación pone el marcador a cero. Así, los perjudicados e interesados tienen un plazo de 45 días para presentar alegaciones y se inicia el plazo para que varias administraciones presenten los informes pertinentes.

La innovación planteada por la empresa Prourban El Álamo, supone la puesta en carga de 455.000 metros cuadrados, de los que 250.000 serán útiles. Todos ellos fueron adquiridos por la empresa para instalar una plataforma de gran superficie para el sector logístico en el punto kilométrico 412 de la autovia A-4, junto a los depósitos de la CLH (antes Campsa).

El documento necesita ahora de ocho informes para seguir adelante. Así, por ejemplo, Aviación Civil tendrá que evaluar que el futuro polígono no afecta a la navegación aérea, la compañía CHL también tendrá que determinar que no hay problemas con los hidrocarburos, el Ministerio de Transportes que no afecta a la Autovía del Sur o Medio Ambiente que es respetuoso con la zona, entre otros informes más.

Además, la Consejería de Fomento y sus direcciones generales también tendrán que elevar sus correspondientes informes para seguir adelante con el proyecto. Después, por tanto, se deberá someter el plan a aprobación provisional y finalmente definitiva para que se pueda iniciar el proyecto de reparcelación y la construcción de los futuros viales.