Bellido lograría mayoría absoluta en Córdoba capital si repite los resultados de Juanma Moreno

Son elecciones diferentes, candidatos distintos y contextos políticos que no se parecen. Pero en el hotel Córdoba Center, lugar de celebración del PP cordobés, muchos sacaban la calculadora para extrapolar los resultados de las elecciones autonómicas en Córdoba a las municipales previstas para la primavera del año que viene. ¿Qué ocurriría si se repitiese, o al menos se acercase, el resultado de este domingo?

Si los populares sostienen los apoyos recibidos en las autonómicas para las próximas municipales, el actual alcalde, José María Bellido, alcanzaría la mayoría absoluta. El PP cordobés se hizo este domingo con más de 74.000 votos en Córdoba capital. Se convirtió en el partido más votado con un 46,5%. Según la Ley D'Hont, José María Bellido lograría con ese resultado 16 concejales. Mayoría absoluta. Bellido iguaría el techo de los populares en la ciudad de Córdoba. Lo logró en el año 2011 José Antonio Nieto, cuando el PP se disparó hasta los 16 concejales de 29.

El PSOE sufriría, si se extrapolan los resultados, un descalabro. Los socialistas, que llegaron a gobernar la ciudad entre 2015 y 2019, retrocederían hasta los seis concejales. Actualmente tienen ocho, su mejor resultado histórico en la ciudad de Córdoba. El PSOE cosechó este domingo un total de 28.504 votos en la ciudad de Córdoba. Son casi tres veces menos que los obtenidos por el PP, lo que les distancia enormemente de la Alcaldía.

El tercer partido más votado en Córdoba capital fue Vox. La formación de Santiago Abascal duplicaría el número de concejales de la actualidad. De dos pasaría a cuatro, pero dejaría de ser una fuerza decisiva, como ocurre actualmente. El PP y Ciudadanos necesitan a Vox para la aprobación de los presupuestos. Este domingo, Vox consiguió 22.403 votos en la ciudad de Córdoba, tres veces menos que el PP, y solo unos 6.000 menos que los socialistas.

En cuarto lugar estaría Por Andalucía. Extrapolando resultados, la formación lograría tres concejales, los mismos que tiene en la actualidad. Este domingo, la coalición obtuvo 16.858 votos en la ciudad de Córdoba. En la ciudad esto supone el 10,5% de los apoyos, un suelo que no parece bajo, pero que está lejísimos de aquella IU que llegó a gobernar la ciudad.

Aunque no son lo mismo, es probable que Adelante Andalucía apoye en las elecciones municipales a Ganemos en Común. Extrapolando resultados, esta formación no lograría un concejal en Córdoba. Este domingo, Adelante Andalucía consiguió 6.922 votos en Córdoba ciudad, un 4,3%. Es decir, se quedaría a siete décimas del mínimo exigible para entrar en Capitulares, el 5% de los apoyos.

De hecho, estuvieron por delante de Ciudadanos, que tampoco entraría en el salón de plenos con estos resultados. Está por ver si finalmente la formación naranja se presenta o no a las próximas municipales. Y en caso de no hacerlo, qué pasaría con sus votos. Pero si se extrapolan estos resultados, Ciudadanos se quedaría fuera. El domingo logró 5.810 votos en Córdoba ciudad, no alcanzando la barrera del 5% con la que entra en el reparto de concejales.