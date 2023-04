Batalla de las Flores: a 'clavelazo' limpio para recibir al Mayo Festivo cordobés

Fiel a la tradición del Mayo Festivo, Córdoba ha librado su particular Batalla de las Flores este domingo, entre música, claveles y un cielo algo nublado que ha cobijado algo de las altas temperaturas al numeroso público que se ha dado cita en el Paseo de la Victoria para echarse flores.

En esta edición, han sido doce las carrozas del desfile, engalanadas con una cuidada ornamentación donde se podían ver detalles embemáticos de Córdoba como los arcos de la Mezquita o los patios. Entre claveles lanzados a uno y otro lado, por el desfile han pasado a docena de carrozas esculpidas a base de cientos de flores de papel.

Una banda musical ha puesto el sonido ambiente a la Batalla de las Flores, organizada como cada año por la Federación de Peñas, que ha resultado -un año más-, un cortejo lleno de color al que no han fatado miles de cordobeses y también turistas dispuestos a dar la batalla empuñando los claveles y lanzando sus dardos más coloridos.

Y en el palco de autoridades, este año, se libraba una batalla doble: la de las flores y la electoral, con la vista puesta por parte de los candidatos de los partidos políticos a la Alcaldía de Córdoba, en el próximo 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales. El alcade y candidato del PP, José María Bellido, y los candidatos del PSOE, Antonio Hurtado, Ciudadanos -Jesús Lupiáñez- y Vox -Yolanda Almagro-, se situaban en el palco, junto a concejales de la actual Corporación municipal. Todos ellos compartían esta vez bancada en la guerrilla a clavelazo limpio que se libraba contra las carrozas que iban pasando. Solo ha faltado el candidato de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo.

El recorrido ha sumado dos vueltas al Paseo de la Victoria y República Argentina, doblando así las oportunidades de que el público retara al frente en esta guerra de claveles con la que Córdoba da oficialmente la bienvenida al Mayo Festivo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!