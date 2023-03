El Ayuntamiento vuelve a anunciar que restaurará la noria de La Albolafia

Nuevo anuncio municipal relativo a la noria de los Sotos de la Albolafia. Tal y como hiciera la entonces delegada de Casco Histórico en 2020, Laura Ruiz, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha comunicado este lunes que restaurará la noria ubicada en este enclave de la Ribera una vez eliminadas la vegetación y la basura que crecía a su alrededor.

En febrero de 2020, justo antes de la pandemia, la delegada Ruiz aseguró que en el borrador de los presupuestos municipales, se destinaría una partida de 100.000 euros para la recuperación y restauración de la noria. En aquel proyecto, la actuación contemplaba limpiar del molino, rehabilitar los sillares, instalar una iluminación especial y poner en marcha la noria. Sobre él, nada más se supo.

Ahora, tres años después y con esta zona adecentada, el alcalde pedirá a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Delegación de Casco Histórico y Patrimonio Histórico la redacción “de un proyecto de restauración”.

En una rueda de prensa acompañado por el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, Bellido también ha valorado las labores de limpieza que se están acometiendo en los Sotos de la Albolafia. Según ha precisado Fernández-Pacheco, ya se ha ejecutado un 70% de la limpieza, que se suspendió el 1 de marzo para no interferir en la nidificacion de las más de 120 especies de aves que habitan en esta zona del río.

Según previsiones de la Junta, los trabajos de adecentamiento en los Sotos de la Albolafia se retomarán el 15 de septiembre y espera que todo el proyecto de limpieza termine a finales de año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!