El Ayuntamiento prevé que a partir de septiembre comiencen las obras de urbanización de la base del Ejército

El delegado de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha comentado este miércoles que "el compromiso que hay" es que a partir de septiembre se inicien las obras de urbanización de todo el sector y la urbanización y edificación de la base logística del Ejército de Tierra en los terrenos de La Rinconada.

En declaraciones a los periodistas, con motivo de la jornada 'Base Logística de Tierra. La gran oportunidad para Córdoba', organizada por ABC, el concejal ha destacado "los planes de urbanización y reparcelación de todo el sector, no sólo el que afecta a la base militar, que son 85 hectáreas de las 195 que tiene el sector", que las administraciones confían en iniciar en el último trimestre del año.

En este sentido, ha remarcado que el objetivo es "avanzar ya hasta el año 2024 en todos los procesos de formación, investigación e innovación que se van a aplicar a la puesta en carga de la base".

Mientras, ha elogiado que las administraciones implicadas, con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra, hacen "una labor encomiable", con una colaboración "muy fructífera", al tiempo que ha resaltado que "ahora mismo se cierran los plazos dados en su momento".

Al respecto, Fuentes ha valorado que la Consejería de Fomento de la Junta está "haciendo su deber y aportando los recursos, con 38 millones de euros", a la vez que "el Consistorio tiene ya disponible 25 millones de euros para desarrollar el protocolo que se firmó en septiembre y seis millones de euros para la urbanización".

"Eso permite hablar de calendario", ha subrayado el edil, quien ha dicho que el mismo se lo ha trasladado a "las empresas que van a desarrollar y desplegar todo el tejido productivo auxiliar que genera la base militar para toda Córdoba, Andalucía y España", porque "esto es un proyecto de Estado", ha enfatizado.

