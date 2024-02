El Ayuntamiento destina 236.000 euros del fondo de contingencia a un canon de vertidos de Confederación

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes en el Pleno Extraordinario, con la abstención de Hacemos y el voto en contra de PSOE y Vox, un expediente de modificación de crédito extraordinario, con cargo al fondo de contingencia, por importe de 236.353,47 euros, para la satisfacción del canon de vertidos emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) correspondiente al ejercicio 2023, con críticas de la oposición, que ha afeado destinar de dicho fondo una partida a un canon ya previsto.

En su intervención en el Pleno, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha explicado que “en mayo de 2023 se emitió por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un canon por importe de 236.353 en concepto de control de vertidos por zonas no conectadas a la red de saneamiento de Emacsa”, siendo “la primera vez que el Consistorio ha recibido este canon”, ha precisado.

Al respecto, ha apuntado que “Córdoba ya paga la tasa para el caso de las distintas estaciones depuradoras de aguas residuales”, mientras que “hoy se trata de una deuda firme y en vía ejecutiva”, de manera que “por prevención y por un principio claro de prudencia, el Consistorio debe abonarlo y estar al corriente de las obligaciones tributarias”.

Por ello, ha señalado que se trae al Pleno “la habilitación de un crédito extraordinario financiado con el fondo de contingencia, inmediatamente ejecutivo, debido al carácter no discrecional del gasto”, dado que es “un fondo no de catástrofes, sino de contingencia”, a la vez que está “justificado por su carácter, no discrecional e imprevisible”, según ha mantenido.

Entretanto, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha pedido que se retirara el expediente para “reformularlo y aprobarlo para pagar el canon lo antes posible”, si bien se ha rechazado con el voto del PP. Así, ha apuntado a “la situación de emergencia climática”, en la que en octubre de 2023 “se tuvo que echar mano del fondo de contingencia y se quedó corto, con 1,6 millones”. “Estamos a principios de año y nadie puede garantizar que Córdoba sufra otra borrasca por la emergencia climática”, ha apostillado.

En este sentido, ha augurado que, “si hay que cortar suministros” por la sequía, “puede haber un gasto añadido muy importante que necesitaría del fondo”, de ahí que haya planteado que “no se toque”, a lo que ha agregado que “ante una ola de calor los servicios sociales tengan que echar mano para invertir en aire acondicionado y climatización para las familias más vulnerable” y “para eso está el fondo”.

Ante ello, ha defendido que “por responsabilidad no se toque el fondo”, que, según ha subrayado, “no se ha dotado suficientemente”, porque “sería 1,9 millones y no 1,6 millones”, de modo que “ya está mermado en sí”, ha sostenido, para reprochar que ahora quieran quitar 236.000 euros.

Por su parte, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha subrayado que este canon no tiene “nada de imprevisible”, puesto que es de 2022, y hasta ahora “no ha habido partidas donde reflejar este pago”, por lo que “no es más que otro detalle, en este caso de 236.000 euros, de que este gobierno municipal no está en lo que tiene que estar: en la gestión, en el cuidado de la ciudad y en las tareas de Hacienda”.

Ha criticado que “se toque el fondo de contingencia que no está previsto para este tipo de pagos”, recordando que “la primera vez que se tocó este fondo fue para la borrasca 'Bernard'” de octubre, para “los diferentes daños”. Según ha comentado, se abstienen “por responsabilidad de que hay un pago que acometer como administración local”.

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha advertido de que “esto se trata de un canon de 2022 y que está encima de la mesa de un responsable del PP desde mayo de 2023”, de forma que “ha habido tiempo de meter este gasto en algún sitio normal, no en un fondo de contingencia”, ha remarcado, citando los presupuestos de 2023 o 2024, a lo que ha agregado que “si luego hace falta el fondo de contingencia del que van a disponer de un 20%, este Ayuntamiento y la ciudad pueden tener un problema” y “si se necesita, habrán cometido una irresponsabilidad”.

En otro orden de cosas, en la sesión plenaria se ha tomado conocimiento de la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de José Carlos Ruiz Morales como concejal de Hacemos Córdoba, en sustitución por renuncia de la edil Carmen García, a la vez que ha tomado posesión.