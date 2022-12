El Ayuntamiento de Córdoba registra 916 solicitudes para 38 plazas de bomberos

La Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público el listado de admitidos y excluidos provisionalmente para las oposiciones a bomberos-conductores convocadas el pasado 29 de julio.

Según el escrito, el Ayuntamiento ha registrado 916 solicitudes de las que 886 han sido admitidas y 30, excluidas. Los motivos por los que se han excluido las solicitudes han sido por no presentar el DNI o que este no estuviera vigente, no abonar las tasas, no cumplir los requisitos de exención de abono de tasas o no hacer constar que el solicitante reúne los requisitios exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Los aspirantes excluidos dispondrán hasta el 18 de diciembre para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. El documento también informa de la fecha de realización del primer ejercicio de la oposición, que será el 11 de febrero de 2023 en el Campus de Rabanales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha difundido la lista definitiva para las oposiciones a una plaza de ingeniero agrónomo, en la que hay 41 aspirantes admitidos, misma cifra para las pruebas para dos plazas de ingeniero industrial.