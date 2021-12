El Ayuntamiento de Córdoba lanza una campaña de promoción en la Costa del Sol

El Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) ha lanzado una campaña de promoción en tres líneas de la Red de Autobuses Interurbanos de la Costa del Sol de Málaga, visible ya desde el 15 de noviembre y que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.

Los autobuses llevan rotulado, de forma integral, uno de los reclamos turísticos más reconocibles de la marca ‘Córdoba es Más’, como son los Patios Cordobeses. También hay referencias al patrimonio cordobés, con la imagen de la Mezquita Catedral de Córdoba, y a la figura del caballo.

Uno de los recorridos, el del M-110, va desde el Puerto de Málaga hasta Torremolinos. El M-120 recorre la costa desde Torremolinos hasta Fuengirola. Por último, el L-1, cubre el recorrido del Casco Urbano de Marbella hasta San Pedro de Alcántara.

Isabel Albás, primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, ha destacado “la apuesta por la promoción de algunas insignias de Córdoba, como son nuestros Patios y nuestra Mezquita Catedral que, gracias a esta campaña publicitaria, recorrerán los principales puntos turísticos de la costa malagueña. Es todo un reclamo, también, para los residentes nacionales e internacionales que se encuentran en la Costa del Sol”.

Albás ha afirmado que “Málaga y la Costa del Sol son la puerta de entrada al turismo internacional en Andalucía y un punto estratégico para la captación de nuevos visitantes de origen nórdico, británico y alemán, con alto poder adquisitivo. Además, nuestra ciudad forma parte de la Red de Ciudades AVE, que permite conectar las dos ciudades en menos de una hora”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!