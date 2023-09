El Ayuntamiento aumenta un 60% el presupuesto del contrato de apertura de los mausoleos romanos

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de licitar por segunda vez en un año el contrato para la apertura de los mausoleos romanos de Puerta Gallegos a las visitas turísticas. Ya intentó adjudicar este contrato el pasado mes de abril, pero la licitación quedó desierta. Ahora, el Consistorio lo vuelve a intentar, incrementando el presupuesto un 60%.

En aquella ocasión, el importe anual que rezaba en la licitación era de 17.811,2 euros, impuestos incluidos. En este nuevo intento por adjudicar el contrato, el Ayuntamiento ha subido la partida presupuestaria hasta los 28.497,92 euros anuales. Contempla, además, una posible prórroga anual por tres ejercicios más.

Los horarios de apertura serán los siguientes: de noviembre a marzo, todos los viernes, de 16:00 a 20:00; los sábados, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00; y los domingos, de 10:00 a 14:00. En abril, mayo, junio, septiembre y octubre, el horario será los viernes, de 18:00 a 21:00; los sábados, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00; y los domingos, de 10:00 a 14:00.

En julio y agosto, la empresa adjudicataria deberá abrir los mausoleos los viernes, de 20:00 a 22:00, los sábados, de 9:00 a 13:00 y de 20:00 a 22:00; y los domingos, de 9:00 a 13:00.

Además de esta apertura, deberán realizarse visitas guiadas de noviembre a agosto. Asimismo, se realizarán 30 visitas más en fechas destacadas como el Día Mundial del Turismo o el Día Mundial del Patrimonio.

Estos dos mausoleos romanos son dos monumentos funerarios construidos en el siglo I, a ambos lados de la Vía Augusta que unía Corduba con Astigi. Se trata de dos monumentos funerarios de forma cilíndrica de 13 metros de diámetro.1 Conserva la cámara funeraria que cobijaba la urna cineraria, así como restos del basamento, cornisas y pretil almenado.

Inusual en la península por su tipología, pudo haber sido diseñado por un arquitecto itálico tomando como referencia otros mausoleos de la capital imperial y de Italia. Debió pertenecer a una familia acomodada dadas sus dimensiones.

Las empresas tienen hasta el 15 de septiembre para presentar sus ofertas.

