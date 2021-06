Aprobadas las bases del taller de horticultura ecológica en los huertos de la Asomadilla

La Presidencia del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Jardín Botánico de Córdoba (IMGEMA) ha aprobado las Bases de la convocatoria del Taller de horticultura ecológica comunitaria en los huertos del Aula de la Naturaleza de la Asomadilla.

El taller tiene como objetivos principales ampliar los conocimientos en horticultura de los participantes, posibilitar la producción de hortalizas para el consumo propio y fomentar la cooperación, el trabajo comunitario, la agricultura ecológica y la biodiversidad agrícola. Además de apoyar el resto de actividades realizadas en el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla.

Los participantes serán seleccionados en función del orden de llegada de la solicitud, su conocimiento sobre el proyecto, la disponibilidad y la capacidad para trabajar en equipo. El público al que se dirige necesita cumplir los siguientes requisitos: estar empadronado en el municipio de Córdoba, no presentar condiciones de salud incompatibles con la realización de los Talleres y haber presentado la solicitud de participación en cualquier oficina física de registro.

Las solicitudes podrán presentarse de manera presencial o telemática en la sede del IMGEMA o en https://sede.cordoba.es/cordoba. El plazo es de 10 días naturales a partir del día siguiente a su publicación.

Los participantes deben saber que perderán su plaza por las siguientes causas: incapacidad, solicitud de baja, pérdida de vecindad en Córdoba, no realizar los trabajos designados, vender los productos obtenidos, utilizar productos no ecológicos para el tratamiento de plagas o el abonado, por no gestionar los residuos o el riego tal como se haya establecido, por incumplir reiteradamente los horarios acordados, por introducir animales en el recinto, por perjudicar gravemente la buena convivencia entre los participantes o porque el IMGEMA necesite darle otra utilidad a los terrenos en los que se ubican los huertos.