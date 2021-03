La exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio tendrá que pagar una multa y "restaurar" lo construido en su parcela de Obejo, por la que ha sido denunciada por la Fiscalía de Medio Ambiente y citada en calidad de investigada, junto a su marido, por el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba.

El Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba emitió un informe el pasado 10 de agosto de 2020 en el que analizaba urbanísticamente la situación de la parcela. Técnicamente, la propiedad (que Ambrosio comparte con su marido) no es una parcela, sino dos, y además está dividida en dos términos municipales diferentes (Villaviciosa de Córdoba y Obejo) que tienen consideraciones urbanísticas distintas. En la primera parcela, la de Villaviciosa, existía una construcción previa e incluso una pequeña piscina. En la segunda no había nada construido.

El informe del SAU, al que ha tenido acceso este periódico, se hace a instancias del Ayuntamiento de Obejo. Los municipios pequeños tienen delegadas sus competencias en urbanismo precisamente en el SAU. A Obejo llegó la denuncia de la Policía Autonómica de Andalucía que fue la que comprobó las obras en un pequeño núcleo parcelado junto a la antigua estación de tren de este municipio, en el corazón de Sierra Morena.

El documento, firmado por un asesor jurídico y un arquitecto de la Diputación, analiza las dos parcelas y las obras, pero se centra en la de Obejo. Además, insiste en que el proceso administrativo quedará paralizado mientras se desarrolla el penal. Es decir, hasta que no se resuelva si hay o no un delito contra la ordenación del territorio no se podrá proseguir con el trámite administrativo.

No obstante, sobre el caso de Obejo insta al Ayuntamiento a tomar medidas. Así, señala que tiene que precintar las obras desarrolladas para que no continúen (la construcción de un zuncho sobre la Cañada Real Soriana) y que tiene que iniciar un expediente sancionador y otro de restauración de la legalidad. Por un lado, se le impondrá a Ambrosio una sanción que irá entre el 75% y el 150% del valor de lo construido, y se le obligará a demoler lo hecho, el zuncho que el informe señala que es la cimentación de un muro y que la exalcaldesa defendió que era la agrupación de unos servicios.

El caso de la parcela ubicada en Obejo, sobre un suelo considerado como no urbanizable de especial protección (en la zona de la Cañada Real Soriana) y urbanizable (pero solo industrial) en el resto del espacio es el que está bajo investigación judicial. El caso de la parcela ubicada en Villaviciosa de Córdoba está pendiente de la decisión de este ayuntamiento. Pero el informe del SAU ya señala que las obras que se han desarrollado allí (la construcción de una nueva piscina que sustituye a la anterior y un cerramiento) también podría ser considerado como una "infracción urbanística" pero en este caso sin derivada penal.

Así las cosas, la parcela que está sobre el término municipal de Villaviciosa se localiza en un suelo urbanizable. Es decir, sí que se puede construir tanto una piscina como un cerramiento. Pero el informe considera que se construyó sin el correspondiente permiso municipal. El jueves, Ambrosio defendió que la licencia que se pidió fue de obra menor y que no fue respondida. Ante el silencio administrativo, se continuó con la obra. El informe del SAU da a entender, al citar el artículo 219 de la LOUA como infringido, que sí que se tenía que haber pedido permiso municipal para ampliar la "pileta" anterior por una piscina de siete metros de largo por cuatro de ancho, y para levantar un cerramiento de 25 metros por dos de altura.