El alcalde y el delegado de la Junta valoran el ritmo de vacunación como factor para un posible paso a nivel 0

El alcalde de Cordoba, José María Bellido (PP), y el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Antonio Repullo, han valorado este martes el ritmo de vacunación contra el coronavirus Covid-19 en la provincia, entre otros factores, para el posible paso a nivel 0 de alerta sanitaria sobre las medidas que se adoptan para frenar la pandemia.

En declaraciones a los periodistas al participar en la campaña divulgativa del PP en contra de la subida del precio de la luz, Bellido ha resaltado que si Córdoba baja al nivel 0 de medidas es "por ser la provincia que tiene el mejor ritmo de vacunación, gracias a la Junta de Andalucía y el gobierno de Juanma Moreno", a la vez que "en Córdoba están los datos más bajos de toda Andalucía en incidencia", ha abundado.

Además, ha apuntado que "en la capital todavía están un poco más bajos que en la provincia", por lo que ha elogiado que "las cosas van funcionando". "Independientemente de pasar o no al nivel de alerta 0, las cifras ahora mismo son envidiables", ha manifestado el regidor, aseverando que "era algo que todos deseábamos desde hace mucho tiempo".

Según ha expuesto el alcalde, "la media ahora en la ciudad es de cinco o siete casos cada día, que en una ciudad de 325.000 habitantes es una incidencia muy pequeña", de modo que "es una magnífica noticia", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que "si se pasa a nivel 0 hay que seguir como hasta ahora, haciendo vida normal, como ya se hace, pero con prudencia y no caer en los excesos", a la vez que "animar, para que esto no tenga vuelta atrás, a todas aquellas personas que todavía no se han vacunado porque han sentido en algún momento miedo a los efectos de la vacuna o porque no estaban convencidas de lo que iba a pasar".

Al respecto, Bellido ha subrayado que "somos ya millones de personas con dosis que se han puesto en Andalucía y en España para comprobar que es mucho mayor el beneficio que el riesgo y al final son muchas vidas las que se han salvado, aunque es cierto que en algunos casos ha habido reacciones adversas, como con cualquier medicamento, pero son las mínimas".

Por ello, el primer edil ha animado a "dar el paso y que se vacunen, porque desgraciadamente sí se ve en los últimos tiempos algunas personas que no se han vacunado que siguen teniendo una enfermedad grave a causa del Covid".

Decisiones técnicas

Mientras, el delegado de la Junta en la provincia ha aclarado sobre el paso a nivel 0 que "son valoraciones que se hacen desde el punto de vista técnico" y "hasta el último minuto se analizan los diferentes índices que se establecen".

No obstante, ha incidido en que se cuenta con "unos índices muy positivos", así como "el dato muy positivo a nivel de hospitalización, porque tan sólo hay 38 personas hospitalizadas, 15 de ellas en la UCI", expresando que "es una desgracia que estén ahí", a la vez que ha recordado que "hace poco menos de un mes había prácticamente un centenar".

"Son datos que dan lugar al optimismo", ha mantenido Repullo, quien ha pedido "toda la prudencia del mundo" y ha destacado "el éxito de la campaña de vacunación", puesto que "la única solución que había para la lucha contra el Covid era la vacuna", ha enfatizado.

Así, el representante del Ejecutivo regional ha ensalzado que "una buena campaña de vacunación ha situado en unos parámetros en los que hoy se puede hablar de pasar a nivel 0", por lo que "hay que felicitarse y felicitar a todos aquellos que se han vacunado", además de "recordar a aquellos que no se han vacunado cuál es la única solución posible y animarlos a que se sigan vacunando en los puntos que todavía siguen abiertos".