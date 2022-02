El alcalde de Córdoba reivindica la trayectoria del PP y apuesta por “tender puentes y coser heridas”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), se ha referido este viernes al cisma abierto en su partido a nivel nacional entre la dirección que encabeza el presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de un contrato de compra de mascarillas del que supuestamente cobró una comisión el hermano de la mandataria en pleno pico de la pandemia de la Covid en abril de 2020. Bellido ha reivindicado la trayectoria de "mi partido, al que me afilié hace más de 25 años" y ha apostado por "tender puentes y coser heridas" ante la confrontación abierta en el PP.

José María Bellido ha enviado un mensaje para "seguir trabajando por el diálogo, tender puentes donde haya fracturas, coser donde haya heridas, por el proyecto que representa el PP" y que, en su opinión "debemos seguir construyendo juntos".

El alcalde popular de Córdoba -"lo soy en mi partido y dentro de un proyecto nacional de centro reformista al que me afilié hace 25 años"- ha dicho, para reivindicar una trayectoria en la que ha destacado que el PP "sigue haciendo mucho por España, es el partido de Aznar, el partido que nos llevó al euro, el partido que abanderó la lucha contra el terrorismo, el partido de Rajoy que afrontó una crisis económica brutal... Un partido que representa los valores con los que me identifico y donde damos la mejor respuesta a los problemas y demandas reales de los ciudadanos, sin distraernos en asuntos accesorios".

En ese sentido, Bellido ha apostado por "seguir donde siempre, trabajando con mis compañeros. Somos muchos miles y miles de militantes en el PP, miles de concejales y alcaldes, donde muchos ni siquiera cobran (...) y estamos dispuestos a arrimar el hombro para que el proyecto político siga adelante, dentro de un PP fuerte y unido".

Afectar a los gobbiernos del PP

Cuestionado sobre si el enfrentamiento abierto en Madrid a nivel nacional del PP afectará a los gobiernos que mantienen los populares como en Andalucía la propia Córdoba o la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, Bellido ha destacado que "tenemos un deber en el partido" y es que "no podemos distraernos en otros asuntos que, efectivamente, pueden llevar a que esas alternativas se debiliten".

El alcalde de Córdoba ha reiterado la idea de que el PP "es un partido necesario para la sociedad, que necesita una alternativa real, sólida y de centro reformista" al Gobierno central actual. No ha querido entrar a valorar el contrato centro de la polémica en Madrid ."no voy a valorar expedientes que no conozco y son de otra administración"-, y ha repetido que en el Partido Popular "estamos muchos, se necesita un PP fuerte y unido. Voy a ayudar a tender puentes, al diálogo. Somos muchos en esa disposición, para arrimar el hombro para sacar esto adelante, que es lo que nos exigen nuestros afiliados y los ciudadanos".