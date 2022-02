Nieto se posiciona con la dirección del PP “en defensa de las siglas” ante el cisma entre Ayuso y Casado

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha tomado posiciones junto a la dirección nacional del partido ante el cisma abierto entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Pablo Casado, con acusaciones cruzadas a cuentas de un contrato en Madrid adjudicado a dedo y del que habría cobrado comisión el hermano de la presidenta madrileña.

"Llevo casi 30 años militando en el PP de Córdoba y he tenido momentos buenos y malos, fáciles y difíciles… pero siempre he sabido que la clave es defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular y seguiré haciéndolo, como hacen Pablo Casado y Juanma Moreno", ha dicho en sus redes sociales quien también fuera secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misma línea se ha pronunciado también el diputado cordobés en el Congreso Andrés Lorite, que ha expuesto en su cuenta de Twitter su posicionamiento también al lado de la dirección del partido nacional y ha reclamado "lealtad" a las siglas del PP por parte de sus miembros.

"Creo profundamente en el proyecto político que encabeza Pablo Casado, estoy convencido de que representa la alternativa que necesita España, sólo el PP podrá hacer posible que Sánchez salga de La Moncloa. Por ello hoy pido a todos los miembros del PP su LEALTAD‼️ (sic)".

Los pronunciamientos de los dos cargos cordobeses del PP en este sentido se producen después de abrirse frontalmente este jueves la batalla entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección del partido a nivel nacional con Pablo Casado al frente. La publicación de la concesión de un contrato a dedo en pleno auge de la pandemia de la Covid a una empresa de un allegado a la familia de la presidenta madrileña y el presunto cobro de una comisión de su propio hermano por intermediar en este contrato, han puesto sobre la mesa las acusaciones mutuas entre Génova y la presidenta madrileña, en sendas comparecencias públicas este jueves.

Ayuso acusa a la dirección del partido de contratar los servicios de un detective para investigar la relación de su familia con dicho contrato, mientras que desde Génova han abierto un expediente a la presidenta de la Comunidad de Madrid por sus declaraciones, han negado la contratación de ningún detective y han apuntado a posibles irregularidades en el contrato y el cobro de comisiones.